El motivo por el que Rocío Carrasco ha sido 'desterrada' de la parrilla de Mediaset

Rocío Carrasco, que debutó el pasado miércoles al frente de la nueva sección del programa de Telecinco 'Sálvame', ha sufrido hoy su primer cambio tras irrumpir con fuerza en la cadena. Su sección ‘Hable con ella’, con la que materializó su fichaje por el programa vespertino de Telecinco y La Fábrica de la Tele, pasará esta semana de emitirse miércoles a hacerlo hoy, martes. Un importante cambio en la emisión que ha pillado totalmente desprevenidos a los espectadores.

El anuncio de esta modificación, sorprendentemente, no ha sido comunicado por la misma productora que ha estado detrás de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y que prepara ahora la nueva temporada de 'En el nombre de Rocío' que llegará en otoño. Tampoco el programa ‘Sálvame’lo ha anunciado oficialmente. Ha tenido que ser el espacio 'Ya es mediodía' quien lo ha descubierto cuando en el fresh los colaboradores del programa han compartido que se habían topado con Rocío Carrasco en la sala de maquillaje de las instalaciones de Mediaset.

¿Por qué de este cambio en 'Hable con ella'?

El motivo principal con el que se ha elucubrado es que durante la jornada de mañana, 21 de julio, se celebrará en Telecinco la primera parte de la gran final de 'Supervivientes 2021'. Esto supondría que la llegada de los finalistas, entre ellos Olga Moreno, a los estudios podría provocar el encuentro durante los últimos minutos del espacio.

Por esta posibilidad, por remota que parezca, es la que podría haber propiciado este cambio en el día de emisión del espacio de Rociíto. También cabe pensar que el hecho de que Jorge Javier o Carlota Corredera sean los presentadores este martes y no el miércoles podría ser otra de las causas de este imprevisto cambio.

La primera tarde de Rocío en 'Sálvame'



"He venido al programa para escuchar, que es una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo". Estas fueron las primeras palabras que Rocío Carrasco compartía con Jorge Javier Vázquez ya como nueva colaboradora del espacio que dirige. "Estoy contenta por tener ganas de venir. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas", comentó a Jorge Javier, a quien aseguraba también el haber sentido "muchas emociones" al pisar el plató.

Apenas 35 días después de que acabara la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, tiempo que dedicó a "tomar conciencia" del impacto que esta había supuesto a nivel social, Carrasco se reunía con el comunicador para explicar su nueva función en el programa de la tarde de Telecinco. Todo esto sin perder de vista todos los frentes que ha debido de enfrentar tras su aterrizaje en Sálvame.