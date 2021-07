Una colaboradora de 'Sálvame' se enzarza con Rocío Carrasco en su estreno: "Por dinero"

Gema López y Rocío Carrasco han coincidido por primera vez y han hablado de muchas cosas que tenían pendientes. Entre ellas, destaca la opinión que la colaboradora de 'Sálvame' tiene respecto a la llegada de la hija de Rocío Jurado al programa. López indicó que va a trabajar por dinero. "Estás aquí por dinero y porque aquí vas a estar más protegida que en otros sitios", le decía a Rocío Carrasco.

A estas acusaciones, la hija de Rocío Jurado le ha recriminado de un modo contundente: "Trabajar por dinero no significa que se esté haciendo solo por eso". De este modo, Carrasco se ha estrenado como defensora de la audiencia en el formato, algo que ya hacía María Teresa Campos años atrás.









La tensa relación que mantienen Gema López y Rocío Carrasco tiene como german unas declaraciones que realizó Kiko Jiménez en 'Sálvame'. Este colaborador aseguró que Gema indicaba que Rocío era 'masoca' por acudir a este formato a trabajar.

Rocío Carrasco ha irrumpido con fuerza al que es uno de los programas más importantes de Mediaset. Hace unas semanas, cuando se anunciaba su llegada a 'Sálvame', la hija de Rocío Jurado llegaba sola en un plató absolutamente vacío y guiada por una potente luz. De inmediato también pedía ayuda en aquel momento para que le hiciesen llegar la enorme caja que esconde la clave de su misión en el formato. "Esta silla me gusta", decía acariciando la silla del presentador mientras probaba otras sillas.









Hoy, su estreno se ha visto ensombrecido por ese debate que tenía con Gema López, una de las colaboradoras más destacadas del programa.

Hace unas semanas, Rocío Carrasco también protagonizó un rifirrafe con María Patiño: "¿En serio?"

Cuando se anunció la llegada de Carrasco a 'Sálvame', hace escasas semanas, la hija de Jurado escenificó otros conflictos durante la publicidad de 'Sálvame', los que eran filtrados por el propio programa. Esta vez, tuvo un arduo debate con María Patiño. "¿Tú recibiste un Whatsapp mío? ¿Verdad?", preguntó la protagonista de la docuserie a María Patiño. "Cuando murió mi madre", corroboró la colaboradora. "Tú tenías mi teléfono, que quiero decir, tú me podrías haber llamado", le reprochaba Carrasco. "Pues hija, que no me daba a mí la cabeza para pensar que a mí me ibas a contestar", se justificaba Patiño.

"Es que a mí me has hecho dudar y digo 'a ver si me ha llamado y yo no le he cogido el teléfono", señalaba Carrasco. "Que no te he llamado nunca", reconocía entonces las colaboradora. "Pero escúchame, que no tengo problema. Es que cuando te escucho decir 'Es que con ella...'. Es que me entran ganas de decirte ¿Cuántas veces me has llamado?", insistía la defensora de la audiencia. "Ninguna", asumía Patiño.

Otra escena de tensión que da cuenta de que el paso de Rocío Carrasco por 'Sálvame' no está dejando indiferente ni a los colaboradores del programa ni a los espectadores.