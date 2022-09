Sale a la luz la estrategia de Orestes para poder ganar siempre una de las pruebas de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Ambos muestran su gran habilidad en cada una de las pruebas, pero Orestes suele destacar en 'La pista musical' o 'Sopa de letras'.









El truco de Orestes

Todos los concursantes que pasan el programa cuentan con una alta preparación para poder hacerse con el bote, ya que la prueba más importante es el 'Rosco' porque es la que realmente te convierte en ganador de 'Paspalabra'. Sin embargo, hay otras cuatros pruebas importantes que superar al ser las que permiten acumular el mayor número de segundos para poder contar con mayor facilidad en la prueba final. Es por esto por lo que los participantes también se preparan estas, aunque en menor medida.

Una de ellas es la 'Sopa de letras', un juego en el que los equipos deben encontrar tres palabras que se esconden en un pequeño panel cuya pista es una temática. La máxima puntuación a conseguir son cinco segundos y estos van bajando según pasan el turno o van perdiendo tiempo al pensarse la respuesta.

Ante esto, Orestes ha creado una estrategia para no poder tiempo y resolver los paneles lo más rápido posible, coordinándose con sus compañeros. Durante la prueba no se pueden comunicar entre los compañeros, por lo que si uno de ellos se bloquea y empieza a perder tiempo, el concursante tiene muy claro lo que hacer. Orestes da un golpe sutil sobre la mesa para pedir a los invitados que digan 'pasapalabra'. En un principio este truco pasó desapercibido hasta que Roberto Leal se dio cuenta.

No obstante, esta estrategia es totalmente legan y no incumple ninguna de las normas del concurso de Antena 3. A pesar de ello, el presentador no puede evitar no señalarlo cada vez que pasa, dado que considera este truco como una forma muy graciosa de pedir el turno a los compañeros.