El mensaje de esperanza que ha lanzado Rosalía en sus redes para hacer frente al coronavirus

La fe está muy presente entre buena parte de la ciudadanía española para salir de la difícil situación en la que nos encontramos, después de que el coronavirus se haya apoderado de nuestros miedos y esté amenazando día tras día nuestra salud. Una de las figuras públicas que han mostrado su fe a Dios en esta difícil tesitura y de confinamiento en nuestros hogares ha sido Rosalía, una de las artistas internacionales más reconocidas que tenemos en nuestro país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante catalana ha recurrido a la oración cristiana por excelencia, el 'Padre Nuestro' para de esta manera recurrir a la fuerza de Dios y nos ayude en esta alerta sanitaria en la que nos vemos envueltos desde hace varias semanas. Además, ha animado a la ciudadanía a permanecer en casa, para de esta manera acabar con la pesadilla en el periodo más corto posible.

pic.twitter.com/gTEDo0klma — R O S A L Í A (@rosalia) March 20, 2020

Rosalía explicaba el amor desde la figura de San Agustín

Pero lo cierto es que no es la primera vez que Rosalía da muestras de su creencias religiosas. Y es que hace apenas dos semanas, la artista internacional recurrió a San Agustín (doctor de la Iglesia Católica y máximo pensador del Cristianismo del primer milenio) para explicar el significado que para ella tiene el amor: “Yo aún no sé que es el amor porque creo que el amor se aprende a medida que uno vive. Tengo que vivir más para aprender que es el amor y entenderlo del todo y saberlo explicar bien, como Dios manda”, dijo la catalana. “Una vez me preguntaron eso y contesté con una cosa que dijo San Agustín que me gustó mucho: “Conocemos en la medida en la que amamos”. "El amor es conocimiento y para mi el conocimiento tiene que ver con la vida, con la experiencia. Aún me queda por aprender", confesó en un reportaje de publicación reciente.

Cantando las palabras de San Juan de la Cruz

También en el año 2017 se atrevió a ponerle música al poema del místico español por antonomasia, San Juan de la Cruz. Su canción “Aunque es de noche” es, en realidad, el poema “Qué bien sé yo la fonte” que el místico escribió durante su encarcelamiento en Toledo en 1578. El místico estuvo 9 meses en la cárcel en los que se le prohibió celebrar misa.

Sin contar con papel, compuso las 31 primeras estrofas del Cántico espiritual, romances y este poema que cantaba durante su encarcelamiento. El vídeo de la canción tiene más de 2.800.000 visualizaciones. Casi tres millones de veces se ha escuchado la oración del santo. ¡Quién se lo iba a decir a San Juan de la Cruz!