Rosa López, Ramón García o Anne Igartiburu: los estilismos con los que han dado la bienvenida al 2022

España ha dicho finalmente adiós al año 2021 y lo hizo este viernes de la mano de los más importantes periodistas y comunicadores. Anne Igartiburu, Ramón García, Antonio Jiménez... También la artista Rosa López o el youtuber Ibai Llanos se han estrenado este año como los rostros que podrían postularse de nuevo para dar la bienvenida a un nuevo año.

En un intento por dejar atrás todo lo malo que nos hubiera podido traer 2021, los espectadores prestaban especial atención a los estilismos de todos ellos, convirtiéndose en uno de los asuntos que se analizan al milímetro, tanto por los medios como en las redes sociales. De esta forma se han despedido los principales comunicadores del año 2021.

Anne Igartiburu reinventa su look

Lorenzo Caprile ha sido el encargado de vestir a Anne desde el año 2009. Vestidos más sobrios, otros más recargados, brillos, mangas abullonadas, escotes a pico, hombros al descubierto... En estos doce años, hemos visto todo tipo de variedades en los looks de la presentadora, eso sí, todos ellos con el color rojo como protagonista.

Este 2021, Igartiburu ha sorprendido a los espectadores con la combinación que ha lucido. Por primera vez ha llevado pantalones. Otro de los aspectos llamativos es ese corpiño, una pieza que ya lució en 2009, el primer año con Caprile. Se trata de una pieza que marca mucho la cintura y deja los hombros al aire. Por este motivo, el look termina con una capa, y es que, aunque el traje no lleva manga larga, Anne ha preferido no pasar frío y añadir este complemento, que ya llevó en sus primeras Campanadas con Ramón García.





El vestido solidario de Rosa López

TRECE despidió el 2021 con el presentador de “El Cascabel”, Antonio Jiménez y la artista Rosa López, que para la ocasión optó por un look con un diseño clásico pero adaptado al 2021. Se trataba de un vestido de color rojo y largo hecho a medida por el diseñador Sergi Regal.

De hecho el propio color de la pieza está inspirado en la ONG de la Iglesia Católica. "Es su color corporativo y el brillo de su tela simula al de las personas a las que ayuda", aseguró la artista. Impregnado en lentejuelas y con escote asimétrico con corte griego, Rosa López se convirtió en una de las favoritas por muchos usuarios como una de las presentadoras mejor vestidas.





Cristina pedroche luce un vestido inspirado en la metamorfosis

Es uno de los momentos más esperados por muchos espectadores de Antena 3. El estilismo de Cristina Pedroche, para bien o para mal, es uno de los asuntos más comentados el primer día del año y los usuarios de las redes sociales esperan el momento en el que la periodista se descubre, minutos antes de las doce campanadas, para mostrar su traje de Fin de Año.

Esta pasada medianoche, en la despedida del año 2021, la la presentadora lució un diseño del desaparecido diseñador Manuel Piña inspirado en la metamorfosis de los insectos, completado con una impresionante capa de BUJ Studio y un casco de Manuel Albarrán.

?? Así descubrió anoche su vestido Cristina Pedroche en las #Campanadas de fin de año pic.twitter.com/ngmOopMjvN — Tweets de tele (@teletuits) January 1, 2022





Tras quitarse la capa, Cristina Pedroche dejó ver un vestido con un diseño transparente. No obstante, lo que más llamó la atención de los espectadores de Atresmedia no fue otro detalle más que el de su peinado: la presentadora se mostró al mundo con la cabeza completamente rapada, que representaba "la metamorfosis de los insectos y los reptiles, y su renacer".

La capa de Ramón García y la pajarita de Ibai Llanos

Han sido otros de los grandes protagonistas de la pasada noche. El ya histórico Ramón García se puso junto al youtuber Ibai Llanos para dar la bienvenida al año 2022. El histórico periodista volvió a lucir, un año más, su particular y tradicional capa que tantas veces hemos visto.

No obstante, uno de los detalles más llamativos fue la pajarita que lucía Ibai Llanos, que no fue nada más y nada menos que un regalo que le había hecho Ramón. "Le he traído esta pajarita multicolor. Es la pajarita que yo llevé en la primera retransmisión de las campanadas que hice en 1995”. Y es en ese mismo instante cuando aparece en las pantallas de los seguidores una fotografía de Ramón García y Ana Obregón aquel año de 1995.

Qué grande eres, Ramón. La historia de la pajarita de hoy. pic.twitter.com/LqRpbflfCW — Ibai (@IbaiLlanos) December 31, 2021





El sofisticado traje de Paz Padilla

Fue otra de las grandes protagonistas de la noche. Paz Padilla fue uno de los rostros, junto a Carlos Sobera, en decir adiós al año 2021 desde Vejer de la Frontera, en Cádiz. La presentadora de Telecinco sorprendió a los espectadores con un vestido impregnado en brillantes, una larga cola e imitando un vestido de novia, que dejó a muchos sin palabras.

Un vestido con dos caras, ya que justo debajo de este primer vestido, Padilla mostraba un segundo vestido también blanco, pero con uno de sus brazos y hombro al descubierto, ambos del diseñador Alejandro de Miguel.