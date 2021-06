Rosa Díez corta a Mónica López y corrige a la presentadora de TVE en directo: "Perdone, perdone..."

Rosa Díez lleva años apartada de la política activa, un hecho que no le ha impedido convertirse en el centro de la actualidad de esta semana con la convocatoria de una nueva manifestación en la Plaza de Colón. Esta vez, motivada por la más que segura concesión de los indultos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los presos independentistas.

En una entrevista en 'La Hora de la 1', la presentadora, Mónica López le preguntaba por esta cuestión a lo que Díez ha tenido que cortar su exposición para explicar qué motivación real hay en cada indulto y cómo funcionan los mismos. El momento ya se ha convertido en todo un éxito en las redes sociales.

La 'pregunta' de Mónica López en TVE que Rosa Díez ha cortado

"En cualquier caso, como usted sabe la decisión de otorgar un indulto no es una decisión jurídica, es una decisión política", comenzaba la presentadora de TVE ante una Rosa Díez a la que se le iba torciendo el gesto. "El coste político lo tendría que pagar el Gobierno que es el mismo que tiene la potestad para pedir los indultos siempre que lo argumente con validez", continuaba en su argumento la responsable de entrevistar a una de las convocantes de la manifestación contra la concesión de los indultos.

En ese mismo instante Rosa Díez decidía responder a Mónica López cortándole con celeridad para corregir sus asunciones: "Perdone, perdone es una decisión jurídica. El Gobierno tiene la capacidad de indultar a quien lo solicita si se den las circunstancias, pero está regulado por ley, no hay arbitrariedad, está prohibida la arbitrariedad", clamaba una Rosa Díez que permanecía atónita frente al planteamiento que desde TVE se le había puesto por delante.





"Si hubiera arbitrariedad no cabría recurso. No cabría el recurso frente al decreto del Gobierno. No puede hacer lo que le da la gana es un órgano político, pero debe atenerse a las leyes. Estaría bueno que todos los españoles tuviéramos que ateneros a alas leyes para actuar y que el gobierno pudiera hacer lo que a él le da la gana. Tienen que cumplir la ley, el Gobierno también", terminaba de explicar Rosa Díez desmontando aquello de que la decisión de los indultos no tiene o debe por qué respetar las decisiones judiciales previas.

El Supremo y el valor de su valoración "previa"

Y es que en ese momento, Mónica López trataba de buscar grietas en el discurso de Díez, puntos débiles a su seguridad en la condena de una decisión que todavía no se ha tomado. Así le planteaba la periodista de TVE: "La valoración previa al indulto en sí cuando aún no se sabe si está redactado, aún no se sabe si está bien argumentado... Esa valoración se tendría que hacer a posteriori, la suya", le espetaba, reclamando que esperase a criticar los indultos para cuando Sánchez ya los hubiese concedido con la consecuente motivación.





Aun así, Rosa Díez no tuvo problema en reflejar en TVE que esa valoración previa ya existía, precisamente en el informe emitido por el Tribunal Supremo: "Hay una valoración previa, la del Supremo, que ha hecho una valoración de que en estas circunstancias no cabe el indulto ni total ni parcial. Hay una valoración del órgano sentenciador. Y con esta valoración del Supremo el Gobierno de la nación, o sea, Pedro Sánchez, ha dicho que va a seguir con los indultos", culminaba una Rosa Díez cuyas respuestas han dado ya la vuelta a las redes de nuestro país.