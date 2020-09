Rocío Flores se derrumba y hace frente a 'Sálvame': "¡Basta ya!"

Estas últimas semanas, Antonio David Flores se ha convertido en el centro de las miradas. A pesar de que el colaborador ha afirmado en varias ocasiones que su hija quería mantenerse alejada de las cámaras, la situación en la que se encuentra ha podido con Rocío Flores. Las acusaciones de deslealtad por parte de Antonio David, están poniendo a su familia en la cuerda floja, por lo que Flores no ha podido más y ha intervenido en 'Sálvame'.

"Si estoy aquí es básicamente para decir que basta ya de hacer daño de forma gratuita a una familia… Basta ya de hacer daño a un pareja que lleva 20 de la mano superando juntos cosas más difíciles que esto… Si todo esto fuese cierto habría salido mucho antes… No estoy dispuesta a ver sufrir a Olga que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese… ¿A mí me van a decir que tienen un matrimonio de conveniencia? El amor que se tiene esta pareja no se compra con dinero… No he hablado con ellos del tema pero sé perfectamente cómo deben estar los dos, tengo dos hermanos pequeños que van al colegio y tiene que estar aguantando esto, esto no se le hace a una familia", ha apuntado.

Rocío Flores, con lágrimas en los ojos y la voz ahogada, ha confesado que su familia está compuesta por su padre, Olga y sus hermanos y que, aunque haya una mano negra con la intención de arruinar la vida a su padre, ella no va a permitir que Olga le dejé: "No me da la gana de que mi hermana pequeña de ocho años se críe en una familia desestructurada como en la que me he criado yo".

El colaborador no ha podido soportar todos los comentarios que ha recibido esta semana y las declaraciones de su hija han podido con él. Al escuchar la desesperación con la que Flores relataba la situación y pedía que dejaran a su familia tranquila, el ex guardia civil, ahogado entre lágrimas, ha tenido que abandonar las instalaciones de Mediaset.

Antonio David no era capaz de articular palabra ni de responder a las preguntas de los colaboradores sin hundirse. "¿Vas a volver?", le preguntó Jorge Javier Vázquez, quien no obtuvo respuesta. Por otro parte, Mila Ximénez, amiga del colaborador, le ha suplicado que no abandone: "¿Ahora vas a tirar la toalla? Y una mierda. No les dejes ganar".