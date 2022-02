Rocío Carrasco sorprende a Jorge Javier por la pregunta que se niega a responder: "No te lo voy a contar"

Desde que se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco se ha convertido en una de las máximas protagonistas de Telecinco. Mismo motivo por el que todos los espectadores se encuentran expectantes ante su segunda temporada de la docuserie. El pasado sábado, Jorge Javier Vázquez anunció que Rocío Carrasco volvería al frente de un nuevo especial, ‘Montealto, regreso a la casa’, antes del esperado estreno de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la docurserie.

Este viernes, Rocío Carrasco volvió al plató de Telecinco para ponerse al frente de la segunda entrega del homenaje a su madre, Rocío Jurado, a través de algunos de los objetos más personales de la cantante. Por ello, durante las cuatro horas que dura el especial, Jorge Javier Vázquez y Carrasco recorrieron todas las habitaciones que recreó el equipo de La Fábrica de la Tele, imitando la casa original de La Jurado.

Entre lo recuerdos, el presentador aprovechó para entrevistar a la protagonista y hablar sobre todas las declaraciones de sus familiares, quienes no han estado de acuerdo con ella y se han mostrado muy críticos con ella. Concretamente, ha hablado de todos los comentarios que ha recibido respecto a su manera de gestionar la herencia o las acusaciones que ha vertido en los últimos meses.

En primer lugar, quiso responder a su tía Rosa Benito, quien días antes se había mostrado muy dura con ella. La exmujer de Amador Mohedano se mostró muy ofendida cuando su sobrina se rio y no salió en su defensa cuando Jorge Javier se refirió a ella como "la viuda de La Jurado". "Me parece vergonzoso que lo permita", le recriminaba Benito desde 'Ya es mediodía', donde es colaboradora.









"Pero no te las voy a contar"



"Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien 'viuda de alguien'... Cosas que han ocurrido y que a ella no le han parecido vergonzosa... Es cuanto menos curioso que te parezca vergonzoso algo que no ase hace con mala intención", respondía Carrasco muy clara. "Primero estaba herida y luego cabreada. Hay que ser muy grande para ofrecer esa paleta de sentimientos en menos de 12 horas", opinaba el presentador al respecto. "Es muy cómica, muy actriz, muy grande... Parece que tiene un botón al que le das y llora o ríe", soltaba Carrasco.

A pesar de que se mostró muy sincera en todo momento, sorprendió a Jorge Javier al negarse a responder a un par de preguntas. "¿Te contó tu madre por qué se separó?", le preguntó el conductor del espacio de Telecinco. "Sí. ¿Qué te lo voy a contar? No. Pero sí", decía ella muy rotunda. "Hubo varias causas, pero no te las voy a contar", aseguraba Carrasco ante la insistencia del presentador.

"¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijiste a tu madre?", quiso saber el comunicador, siendo esta la segunda pregunta que la protagonista no quiso contestar, mientras se encontraban en la habitación en la que falleció la cantante. "No, eso no", reaccionaba Carrasco, visiblemente emocionada y negando con la cabeza como petición a Jorge Javier de que no insistiera en esa pregunta.