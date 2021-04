Roberto Leal reconoce su principal talón de Aquiles para presentar 'Pasapalabra': "No sé si hay que saber"

Uno de los presentadores más conocidos de Antena 3, Roberto Leal, ha explicado uno de sus puntos más flojos durante las emisiones del programa, que se emite habitualmente de lunes a viernes antes del informativo.

Los concursos parecen ser la particular apuesta con la que la cadena de San Sebastián de los Reyes quiere recortar distancias a Telecinco, ya que durante estos últimos meses ha hecho considerables cambios en todos los programas de entretenimiento que emite en pantalla.

La estrategia con la que intenta competir Telecinco

Dado este éxito que estaban teniendo estos programas, Telecinco ha decidido tomar cartas en el asunto y contraatacar a su principal competidor recuperando uno de los concursos televisivos históricos de España:'El precio justo'.





Este programa, que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 así como los lunes, ha provocado que Jorge Javier Vázquez tenga una hora menos de programa, haciendo así desaparecer 'Sálvame Tomate', espacio en el que principalmente sacaban a la luz algunas de las noticias que iban anunciado desde que arrancaba el programa.

Con la incorporación de este muevo espacio, Telecinco decidía apostar por los programas de entretenimiento y competir así con Antena 3. Sin embargo, el éxito parece no haberse conseguido todavía los lunes, jornada en la cual hay dos emisiones de este concurso televisivo.





En concreto, Sobera registró un 13.5% de cuota y 1.701.000 espectadores, mientras que 'Pasapalabra' anotó un bestial 26.6% en esa misma franja horaria. Este es la mejor segunda cuota de pantalla y una vez más fue el contenido no informativo más visto de la jornada en televisión.

El talón de Aquiles de Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Aunque el éxito de 'Pasapalabra' en gran medida se debe a sus concursantes, el presentador de este espacio también juega un papel muy importante.





En este caso, Antena 3 se ha hecho con Roberto Leal como maestro de ceremonias, pero en una entrevista que ha hecho para los servicios informativos en los que trabaja ha querido destacar uno de los puntos en los que está más flojo.

"No sé si hay que saber bailar para 'Pasapalabra', pero si lo dices por mí, yo no me considero que sepa bailar, pero sí que soy echado para adelante", ha dicho, aunque ha insistido en que gracias a este programa ha aprendido mucho como profesional y como ciudadano.

