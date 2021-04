La última ganadora del bote de 'Pasapalabra' desvela lo que sucedió tras 'El Rosco': "Cortaron"

Hace ya seis años desde que Susana García logró llevarse el bote de 'Pasapalabra'. El 11 de junio de 2015, el concurso cambió la vida a la concursante al llevarse 450.000 euros por completar El Rosco al completo. Además, se ha convertido en la última mujer que se llevó el gran premio del concurso de Telecinco, en aquel momento.

El día de su victoria, la participante, quien era licenciada en Traducción e Interpretación, se hizo con el segundo premio más alto ganado por una mujer. Por encima de ella solo se encuentra Paz Herrera, una de las concursantes más míticas del programa, ya que, además de todos los concursantes que llevaba a cuestas, logró llevarse 1,3 millones de euros.

El momento en el que un concursante se hace con el bote, se ve desde casa como una gran celebración en la que los concursantes se muestran muy emocionados y no pueden dejar de llorar y de abrazar. Sin embargo, se desconoce la tensión con la que esperan a la respuesta del presentador sobre si esa última letra es correcta o no. Una espera que se les hace eterna, dado que es una respuesta que les cambia la vida en cuestión de segundos.

Susana García ha resuelto las dudas de los espectadores y ha contado cómo vivió ese inesperado momento en una entrevista para 'El Confidencial'. La participante ha recordado cómo se llevó a cabo el rodaje aquella tarde y la manera en la que ese premio cambió su vida tras su salida del programa.

"En la última pregunta tenía una sola opción de respuesta. La definición era 'Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas' y yo dije 'seto'. En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta", ha recordado. Es por esto por lo que, en un principio, ella estaba segura de que no se llevaría el premio con ella esa noche.

"Repetí la respuesta, y me la dieron por válida"

A pesar de su respuesta errónea, el equipo de 'Pasapalabra' detuvo la grabación para comprobar la respuesta. "Como ya es sabido por todos, en ocasiones, el equipo suele paralizar la grabación para comprobar algunas de las respuestas y aquel día las comprobaciones se alargaron durante media hora", explicó ella. "Intentamos contemplar el máximo de opciones posibles, pero el vocabulario español es infinito y tiene mucho sinónimos. Entonces, a veces, hay que comprobar en el mismo momento y parar la grabación", ha corroborado Borja Pérez, guionista de 'Pasapalabra', para COPE.

"Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta, y me la dieron por válida. No me lo podía creer. Fue todo un subidón", ha asegurado García, dejando claro que, tras comprobar las diferentes opciones, el equipo del concurso se dio cuenta de que su respuesta también era correcta.

Una vez fuera del programa, la concursante ha confesado que la mitad del premio se lo quedó Hacienda: "Aun así es todo un regalazo. Yo tengo tres hijos, así que por lo menos el colegio es una cosa de la que ya no tendré que preocuparme. Un bote así no te cambia la vida".

No obstante, ha reconocido que el premio de 'Pasapalabra' la ayudó mucho y también le permitió disfrutarlo con su familia en un viaje a Italia, aunque gran parte lo guardó para la educación de sus hijos: "Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de Pasapalabra me ha dado una tranquilidad muy grande".