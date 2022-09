Roberto Leal se queda sin palabras por lo que dice Orestes en 'Pasapalabra': "Arrancamos fuertecitos"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. No obstante, ambos muestran un gran talento para resolver 'La pista musical'.









"Venga, arrancamos el tiempo fuertecitos"



Este viernes, Blanca Romero, desde el equipo naranja, y Carmen Ruiz como parte del azul, se convirtieron en rivales. "Año 1976", comenzaba diciendo Roberto Leal como pista para dar paso a las primeras notas de la canción. Ninguna de las dos parecía saber de qué canción se trataba, por lo que fueron pasando palabra. "Ni idea", coincidían las actriz.

"Por 4 segundos. Verso de la canción, parte de la letra: 'In my dreams I have a plan'", leía el conductor del espacio de Antena 3. No obstante, las intérpretes seguían sin conocer el tema que estaba sonando. Por ello, Leal puso otra parte de la canción, esta vez con parte de la letra "por 3 segundos". "Me suena", aseguraba Carmen. "A mí no", reconocía Blanca tras inventarse una sintonía entre tarareos.

"Os vamos a dar el título. Son tres palabras. Es la misma, repetida tres veces. Yo os la voy a decir en español y me lo tenéis que decir en inglés: 'dinero, dinero, dinero'", señalaba el presentador. "Money, money, money", respondía rápidamente Blanca, dando con la respuesta correcta: 'Money, money, money' de Abba.

Fue entonces cuando Orestes hizo uno de sus comentarios antes de coger el turno. "Yo estoy reflexionando sobre si el grupo anterior hace un concierto en un volcán es 'lava'", decía el concursante veterano como chiste, haciendo un juego de palabras entre el grupo de música Abba y la lava del volcán. Como de costumbre, esto dejó a Leal sin palabras. "Venga, arrancamos el tiempo fuertecitos", reaccionaba el comunicador muy irónico antes de continuar con el espacio.