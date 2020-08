Roberto Leal da positivo por coronavirus

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra, ha dado positivo por coronavirus. Leal lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha colgado el siguiente mensaje.

A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @PasapalabraA3 sigue on fire. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 31, 2020

Manel Fuentes será su sustituto

El presentador ha anunciado también quién lo sustituirá en Pasapalabra estos días.

Mi compañero @Fuentes_Manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 31, 2020

Será el catalán Manel Fuentes el encargado de presentar el concurso de Atresmedia mientras dure la ausencia de Roberto Leal.