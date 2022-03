Roberto Leal frena 'Pasapalabra' para cortar a una invitada que se salta las normas del programa

'Pasapalabra' sigue siendo el concurso elegido por los espectadores a diario en Antena 3, antes de 'Antena 3 Noticias' junto a Vicente Vallés. Roberto Leal capitanea el programa en el que Orestes y Jaime luchan por llevarse el bote. El primero de ellos acumula más de 100 programas a sus espaldas en esta nueva etapa de 'Pasapalabra', mientras que Jaime le sigue muy de cerca, pisándole los talones.

Cada tarde, ambos regalan todo un espectáculo a los espectadores, derrochando sabiduría, a la par que compañerismo. En las decenas de programas que llevan juntos, se han repartido las victorias, las derrotas e incluso los empates y, en cualquier momento, uno podría dar la sorpresa, logrando acertar las 25 palabras y llevándose el bote del concurso.

En los últimos días, el duelo está más empatado que nunca. Este lunes, Jaime se hacía con la victoria por la mínima, mientras que 24 horas más tarde, era Orestes el que sumaba un acierto más que su compañero y, por tanto, se convertía en el ganador del programa y acumulaba 1.200 euros a su premio. En las dos jornadas siguientes, la tensión ha sido máxima y finalmente se ha saldado con un empate entre ambos, evitando así tener que pasar por la silla azul.





Karina se salta las normas y deja a cuadros a Roberto Leal

La cantante Karina ha sido una de las invitadas en la tarde de este jueves y ha formado parte del equipo naranja, en el que se encontraba Jaime. En la prueba musical, se ha convertido en la protagonista inesperada en el duelo entre Orestes y Jaime. El año de la canción que tenía que adivinar era 1954, lo que ha despertado la curiosidad de la cantante, que, sin ni siquiera escuchar una nota, apuntaba que le habría gustado tener que adivinar una canción de ese año a ella.

Roberto Leal daba paso a las primeras notas y Jaime y Orestes hacían un primer intento fallido por adivinar la canción. De repente, Karina intervenía en medio de la prueba y lanzaba su apuesta por la canción que podría ser. Leal no daba crédito a lo ocurrido, aunque apostaba por tomarse el momento con humor.

Le decía a Karina que ella no podía participar, ni dar pistas, mientras que la cantante respondía con un "bueno, pero estamos jugando", que provocaba las risas en el plató. "No puedes decir ninguna, imagínate que hubiese sido. No somos una cooperativa, esto va por libre, no puedes decir ninguna canción, no vaya a ser que sea", decía Roberto, intentando poner orden en el plató de 'Pasapalabra'. Finalmente, con las cinco pistas sobre la mesa, Jaime lograba adivinar el título de la canción y era Karina quién se atrevía a ponerle voz.