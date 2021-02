Roberto Leal frena a Jorge Fernández en 'Pasapalabra' por lo que dice en directo: "¡Jorge, cuidado!"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, ya que ha obtenido grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, ha conseguido que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Además del tenso duelo que se experimenta con 'El Rosco', las pruebas protagonizadas por los famosos también son muy seguidas por los espectadores. Este jueves, Raquel Revuelta, y Jorge Fernández asistieron al programa para formar parte del equipo naranja junto a Pablo Díaz y, por otro lado, Salva Reina y Cristina Alcázar se unieron con Marta Terrada en el equipo azul.

En la prueba de 'La Pista', juego que está preparado para animar al plató con música, el conductor del espacio se vio obligado a dar un toque de atención al presentador de 'La ruleta de la suerte' por intentar ayudar a su compañero a adivinar una de las canciones. Durante el duelo musical entre Marta y Pablo, Fernández parecía conocer la canción, por lo que le salió, inconscientemente, tararear la letra. Por este emotivo, Roberto Leal tuvo que regañar a su compañero.

"Canción de 1998 ¡Música!", comenzó diciendo el presentador del concurso para dar paso al tema. Sin embargo, ninguno de los concursantes parecía saberse la respuesta. Mientras Díaz estaba pensado, ya que fue el primero en dar al pulsador, se escuchó como Fernández intentó ayudarle al tararear la canción que aparentemente conocía. "La de 'eh, eh'...", comenzó diciendo hasta que fue interrumpido por Leal: "¡Jorge!".

"Cuidado que voy yo a 'La Ruleta' y te cambio las letras del panel, eh. ¡Hombre!", le advirtió el presentador de 'Pasapalabra' a su compañero de cadena, lo que provocó las risas en el plató. "Yo solo he dicho lo de la canción: 'hey, hey'. Ya está", se justificaba, aunque sabía que se le había escapado. "No he dado más pistas... Es que me sale dar pistas", reconoció Fernández, aparentemente arrepentido. "Ya te veo, ya te veo", le dijo Leal.

A pesar de la fugaz pista del presentador de 'La Ruleta', ninguno de los concursantes parecían conocer la melodía. Ni las pistas dadas por el programa les ayudaron a acertar. Fue la última pista, la más clara y la que les daría la respuesta a pesar de contar con pocos segundos, la que provocó que Díaz acertase. "¡'Cuba libre' de Gloria Estefan!", exclamó el comunicador para, acto seguido, levantarse y ponerse a bailar.