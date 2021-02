Jorge Fernández se queda mudo por lo que ha hecho una concursante de 'La Ruleta': "Ya te puedes ir"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este lunes, fue una participante quien sorprendió a todos los espectadores, incluso al presentador del concurso, con su gran habilidad para resolver paneles y hacer girar a la ruleta. Tal fue su jugada, que el presentador no daba crédito mientras recordaba que no se había visto nada igual en los 15 años que se lleva emitiendo el espacio.

María, una joven concursante, hizo historia al resolver su primer panel del concurso acumulando 2.250 euros en su marcador. Como consecuencia, no quiso jugársela e intentó resolver el panel lo antes posible.

¡Comenzamos una nueva semana con un nuevo programa de La Ruleta de la Suerte! Hoy jugamos con Guille, María y Kevin. ¡Nos vemos luego! pic.twitter.com/IW44syyEsS — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) February 15, 2021

Desde su primera tirada, la concursante demostró su puntería al caer en 'Doble letra' y esquivar 'quiebra' en varias tiradas. Su jugada se hizo historia cuando dijo la letra 'N' y había seis, lo que le dio 1.200 euros. Parte del dinero, lo destinó en comprar vocales: A, E y O. Después, siguió tirando hasta caer en 'Todas las vocales', lo que utilizó para terminar de resolver el panel y asegurarse 2.250 euros.

"Ya te puedes ir"

Hasta entonces, a la participante le dio tiempo a caer en otra casilla de 200 euros y acertar la T y S, lo que sumó su marcador a 2.250 euros. Muy contenta con el resultado y sin querer en poner en peligro lo que había logrado, decidió resolver: "Ordenan asesinatos en bañador junto a la piscina".

"Dios mío, yo creo que nunca hemos empezado así de bien. En 15 años creo que nunca hemos empezado así y en un panel normal, que no sea el del bote, y hayamos llegado a 2.250 euros. Qué barbaridad, ya te puedes ir", le aseguró el conductor del espacio de Antena 3 muy sorprendido con su habilidad.

Antes de confirmar que su solución era buena, el presentador quiso hacerla sufrir con una larga pausa. "Mira que ola para ti, la más grande de toda la ruleta ¡Qué barbaridad! 2.250 euros en un panel... Yo creo que nos podemos ir todos. Nos invitas a un par de cafés, nos invitas y ya está", dijo el comunicador tras dedicarle una "olaza". "Yo ya me he quedado a gusto... Pero no, hombre, que se lleven ellos algo también", le contestó ella.