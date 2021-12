Roberto Brasero, obligado a pedir disculpas en 'Espejo Público' por lo que hizo en directo en Antena 3

Este martes, era 28 de diciembre. Ni más ni menos que día de los Inocentes. Una jornada en la que se hacen muchas bromas y se sacan muchísimas sonrisas, como las que conseguía Roberto Brasero con sus espectadores. El presentador del espacio de previsión meteorológica sorprendía con el modo en el que respondía a todos los que le preguntan constantemente sobre Filomena. Lo gracioso es que respondió rapeando. Algo que no esperaba la audiencia.









"¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar, escucha. Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede decir. No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día".

Si yo lo he visto vosotros también. Roberto Brasero rapeando. pic.twitter.com/puz52sVaKk — Marc Gabernet (@marcgabernet) December 28, 2021

"Día a día, una semana o una quincena sí. Hablarte de tres meses no, no merece la pena. No es por predecir, es porque no se va a cumplir. Y si se cumple la verdad será por casualidad", seguía rapeando. Esta original idea ha provocado sonrisas pero también opiniones contrarias. Ante esas críticas, el presentador se ha visto obligado a pedir disculpas. Brasero ha estado en 'Espejo Público', donde se le obligaba a pasar 'vergüenza' con las imágenes de su actuación. Un espectáculo que, según ha contado, improvisó en el último momento.









"La música y la letra se fusionaron en directo. Hay que componer pensando en la música... y yo lo hice al revés. Pero no quedo mal el resultado...para como podía haber quedado", decía. Sin embargo, ha pedido disculpas tanto a sus hijos como a los raperos profesionales. "Hay quien dijo que parecía 'El príncipe de Bel-Air'. Lo decía como algo malo malo y a mí me parecía buenísimo", bromeaba el meteorólogo más reconocido de Atresmedia, que este miércoles rapeaba unas cuantas frases más.

Las consecuencias que tuvo para 'Espejo Público' la sustitución de Roberto Brasero por Susanna Griso

El presentador toledano se ha probaba en un registro totalmente distinto, el de la actualidad, después de que se haya puesto al frente de 'Espejo Público' en su programa más navideño. Ocurría el pasado viernes.

En estos días suele ser habitual que los 'primeros espadas' de los programas de televisión más reconocidos se marchen unos días de descanso para encarar la segunda parte de la temporada que arrancará después del Día de Reyes.

También, el propio Roberto Brasero quiso explicar su sustitución después de haber dado los titulares de la jornada: "Todos estos temas tenemos en este día especial de hoy, también en la presentación porque Susanna y Lorena están disfrutando de un merecido y necesario descanso en algunos casos. Pero yo voy a acompañarles hoy".

Días después, se daban a conocer los datos de audiencia del programa, que eran recibidos con los brazos abiertos tanto por Antena 3 como el propio presentador. El viernes, primer día de Brasero al frente de 'Espejo Público', el programa consiguió cosechar un 12,8% de sahre, lo que supone un 1,8 más que el anterior programa, el jueves 23, y también un 1,3 más que el programa emitido en la Nochebuena del año 2020. Por tanto, puede que volvamos a ver a Roberto Brasero al frente de 'Espejo Público' en otra ocasión.