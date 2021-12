Lluvia de críticas a Roberto Brasero por lo que ha hecho en pleno directo en Antena 3: "Lo que faltaba"

Este martes, es 28 de diciembre. El día de los Inocentes. Una jornada en la que se hacen muchas bromas y se sacan muchísimas sonrisas, como las que ha conseguido Roberto Brasero con sus espectadores. El presentador del espacio de previsión meteorológica ha sorprendido a la audiencia con una sorpresa final para contestar a todos los que le preguntan si es posible que el próximo año volvamos a vivir una borrasca como Filomena.









Así ha arrancado la intervención de Roberto Brasero. Lo curioso, es que ha respondido a esta cuestión rapeando. Algo que no se esperaba absolutamente nadie. "¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar, escucha. Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede decir. No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día".

Si yo lo he visto vosotros también. Roberto Brasero rapeando. pic.twitter.com/puz52sVaKk — Marc Gabernet (@marcgabernet) December 28, 2021









"Día a día, una semana o una quincena sí. Hablarte de tres meses no, no merece la pena. No es por predecir, es porque no se va a cumplir. Y si se cumple la verdad será por casualidad", seguía rapeando. Esta idea ha provocado sonrisas pero también opiniones contrarias. "El minuto más largo de mi vida", "mátame camión", "muero de amor", "eres un crack" o "lo que me faltaba por ver", eran algunos de los muchísimos mensajes que demuestran que, sea como fuere, la decisión de Brasero de darle un giro a su intervención no ha dejado indiferente a la audiencia.

Lo que me faltaba per ver.

Brasero, dando el tiempo "cantando" un rap ??????@antena3com de mal en peor — Olga Moreno ??????. 300 (@OlgaMorReno) December 28, 2021

Roberto Brasero se sinceró explicando uno de los momentos más difíciles vividos en Antena 3: "A la misma hora"

A mediados de septiembre, Roberto Brasero también dejó sin palabras a sus espectadores. Esta vez, por lo que ocurría en plató hace un tiempo. Lo descubría en una entrevista para el diario ABC. "Me quedo con los momentos en que los cambios de estación se producían a la misma hora que el programa y lo celebrábamos con una fiesta. Un año, por ejemplo, recibimos al otoño con una orquesta filarmónica en el parque del Retiro en Madrid. También he montado en globo, en un caza del ejército. He llegado a lo más alto que puede llegar un hombre del tiempo, que es sobrevolar las nubes", explicaba.









El presentador también recordaba uno de los momentos más difíciles "a nivel profesional". "El temporal Filomena ha sido uno de nuestros mayores retos informativos y estoy orgulloso de haberlo superado con creces. Fue un momento difícil, pero le pusimos muchísimo esfuerzo y una gran capacidad de coordinación para que la información fuera impecable".