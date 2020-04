Risto Mejide se encara con Joaquín Prat después de acusarle de tenderle "una emboscada" junto a Javier Negre

Risto Mejide es de esas personas que viven en el ojo del huracán y que parece sentirse cómodo siendo protagonista de cada polémica. Tras el tenso enfrentamiento que tuvo con Javier Negre mientras daba paso al siguiente programa al suyo, 'Cuatro al día'. Cuando Mejide despedía su programa, 'Todo es mentira', el publicista daba paso como cada día a Joaquín Prat.

En esta ocasión todo iba a ser diferente, porque el presentador estaba acompañado de Javier Negre. No tardó nada en saltar la chispa entre Negre y Risto: "Ah, por cierto, dile a Negre que yo no tengo nada por lo que pedir perdón y que revise las cintas, que se revise los vídeos", comenzaba el publicista. "No seas demagogo, Risto Mejide, eres un demagogo y un manipulador", se defendía el periodista de El Mundo.

Risto Mejide y Javier Negre se insultan en directo



-Negre a Risto: "eres un demagogo y un manipulador"



-Risto: "hablo de putas la tacones"



Como está el patio���� pic.twitter.com/35BvrXiCMS — Pepitochapulin (@PepitoChapulin) April 27, 2020

Risto, dolido con su cadena recomienda programas de la competencia

Risto se quedó muy dolido con lo que él ha denominado "una emboscada" por parte de compañeros y también de su propia cadena. Es por eso que comenzaba su último programa de 'Todo es mentira' con un mensaje que mezclaba la tristeza y la indignación: "Buenas tardes, por decir algo. No sé si soy hoy la mejor persona para presentar este programa. Estoy convencido de que todos encontraréis mejores ofertas a esta hora. Nuestros compañeros de Zapeando hacen un excelente programa, un programa necesario. Enhorabuena que volvisteis ayer, soy fan de lo que hacéis y creo que es muy necesario", sorprendía haciendo algo muy poco habitual en televisión como promocionar un programa de otra cada y encima competencia directa.

Pero no solo de la competencia recomendó el catalán programas, también invitó a su audiencia a pasarse a Telecinco alabando la figura de Jorge Javier Vázquez: "También está 'Sálvame' que lo presenta el irreductible Jorge Javier, que como sabéis somos amigos y me encanta lo que dice incluso cuando no estoy de acuerdo con él. Y aquí estáis en el programa, no lo digo con falsa modestia, con el tipo con menos talento que podéis encontrar en esta franja. Siempre he dicho que mi ego extendía cheques que mi talento no podía pagar. Y esta es una clara muestra de ello", decía en una especie de autocrítica mostrando su descontento total con lo pasado en las últimas horas.

.@ristomejide: Hoy no tengo ganas de presentar el programa. Hoy, como seguro que os ha pasado en vuestros trabajos alguna vez, me habría quedado en casa. Pero estoy aquí por mis compañeros y por vosotros.#TodoEsMentira28A#LoEstamosConsiguiendohttps://t.co/mSrxST3enlpic.twitter.com/VPz4Nv8nrU — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 28, 2020

"Hoy no tengo ningunas ganas de presentar el programa. Hoy me habría quedado en casa haciendo otra cosa. Las razones son varias y os las cuento. Yo creo que algo estamos haciendo mal. Si estoy aquí, estoy por mis compañeros, por los que veis el programa y por todos los que hacen el programa que no se merecen que les deje colgados", explicaba desganado y con decepción el publicista catalán.

A continuación ponía en valor la información seria y la investigación que su programa había hecho sobre la situación en las residencias y que al final quedó eclipasada por el enfrentamiento con Javier Negre: "Ayer hicimos un programa en el que durante una hora y media denunciábamos el drama que está ocurriendo en las residencias de ancianos de nuestro país y cuando ves que al día siguiente lo que más ha interesado es un rifirrafe de lo más absurdo con un tipo que aspira a ser youtuber pero ya veremos... y ese es el momento más visto del programa y lo que más interesa, es que nos estamos equivocando", se quejaba.

"Cuando ves que das paso al siguiente programa y ves que te han tenidido una emboscada para conseguir ese momento de share, y yo por suerte me pude defender porque si algo no me falta es elocuencia. No me quedé bien ¿Para qué te tienden una emboscada unos presuntos compañeros? ¿Para ver si rascamos dos o tres puntos mas? cuando venimos de hacer un programa que para mí tenía mucho más sentido", criticaba duramente Risto al hecho de que en la conexión entre 'Todo es mentira' y 'Cuatro al día' Joaquín Prat, estuviera para sorpresa del catalán, esperando junto a Negre.

Risto comienza 'Todo es mentira' dejando un recado a su propia cadenaMediaset España

"El equivocado soy yo. Tengo serias dudas del programa que estoy haciendo lo correcto. El programa que hice ayer que era tan necesario, a lo mejor no interesa. No tiene sentido hablar con politólogos, con microbiólogos o un filósofo cuando tu cadena, la cadena que ha apostado por este programa, resulta que en la cuenta oficial dice 'ay mira, han llamado al presentador manipulador'. A mí se me cae todo ahí", se terminaba cuestionando sobre que contenido ofrecer a la audiencia debido a la relevancia que tuvo su enfrentamiento con el periodista de El Mundo.

"Ayer pillé un puteo bastante bestia, lo puse así en las redes y lo repito aquí: Estoy hasta la p... de esto, de que lo más comentado sea lo más idiota. Estoy hasta la p... del ruidito que me ponéis cada vez que digo algo. Aun así, por lealtad a mis compañeros y porque creo en ese contenido, lo vamos a seguir dando", finalmente daba paso al inicio del programa que transcurría con la normalidad habitual pero con un objetivo claro, desmontar las mentiras de Negre.

El enfrentamiento entre Joaquín Prat y Risto Mejide

Después de que el programa continuara con normalidad, Risto llegaba a la parte en la que despide su programa y da paso a Joaquín Prat. El presentador de 'Cuatro al día' era directo y lo primero que hacía era preguntar a Mejide si estaba molesto con ellos: "Contigo no, porque te tengo cariño, respeto y admiración. Aplaudo cada punto de share que habéis crecido de manera pública y privada. He aplaudido y he sonreído cuando desde programas de tu productora han promocionado tu programa y no el mío, que también luchamos por ese share. Sonreí cuando recuperasteis a colaboradores que habíamos expulsado cuando habían tenido faltas de respeto hacia colaboradores y compañeros", comenzaba el presentador de 'Todo es mentira' que agradecía la oportunidad de poder desahogarse libremente.

"No sonreí tanto cuando me ponían de vuelta y media en ese programa y no les llamaban la atención. He intentado que se respete a todo el mundo. Y sonreí también ayer cuando me vi en una encerrona. Llevo años en televisión para reconocer cuando hay una emboscada. No pasa nada porque no necesito que nadie me defienda. El problema es cuando no estoy delante. Tengo claro que cuanto mayor es la lealtad, mayor es tu profesionalidad. Soy leal no sólo al programa, al grupo, a la productora, y a la gente que nos ve", explicaba Risto.

.@ristomejide a @PratSandberg: "Si alguna vez en este plató alguien se mete contigo, no se lo permitiré. Yo te defiendo aquí y te defenderé donde sea."#TodoEsMentira28A#LoEstamosConsiguiendohttps://t.co/ncYpahDQmMpic.twitter.com/veVuUpyeuH — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 28, 2020

"Sabes que te respeto. Admiro tu profesionalidad, la de todo tu equipo. Ayer no hicimos ninguna encerrona. Teníamos a Negre desde que se desató el Merlos Place, este folletín tan necesario en este escenario de una España que lleva 43 días confinada. Saludé a Javier Negre y le llamé youtuber como vosotros os referistéis. Recuerdo que fuiste tú el que le apelaste.Desconozco las guerras que tengáis, lo que suceda en tu programa, no tengo ni idea, ni me interesa. Sólo intenté detenerle. Cuando él luego habló, quise desviar la atención sobre un compañero con un contertulio", se defendía con un semblante muy serio Joaquín Prat.

"Yo sólo sé una cosa, si algún día algún colaborador dice algo malo de ti, lo primero que hago es que se dé una vuelta y respetar. Sólo espero que la gente hagan las cosas como las hago yo", lamentable finalmente Risto.

