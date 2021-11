Risto recibe una querella y se enfrenta al denunciante en Todo es verdad: "Cuando vaya a los tribunales"

Estas últimas semanas, Risto Mejide ha protagonizado varias polémicas por sus duras palabras contra los antivacunas. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", decía el presentador en 'Todo es mentira', haciendo referencia a las medidas que ha tomado Austria por el gran aumento de contagios como no permitir a los no vacunados salir de casa, a no ser que sea por motivos de trabajo o para ir al supermercado.

"Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todos", opinaba el comunicador en el espacio de Cuatro que presenta. Por este motivo, el pasado miércoles, el presentador recibió una denuncia por supuesto delito de incitación del odio contra los no vacunados. A raíz de esto, se enfrentó en directo a unas de las personas que había tomado medidas legales contra él.

Una semana después, esto ha vuelto a pasar en el plató de 'Todo es verdad'. Esta vez, ha sido el abogado Aitor Guisasola quien ha vuelto a poner una denuncia contra el presentador de Mediaset por el mismo motivo que el anterior. En esta ocasión, el abogado pide para Risto cuatro años de cárcel y una fianza de 100.000 euros. Como consecuencia, el denunciante en cuestión ha entrando en directo en 'Todo es verdad'.

"Le quería decir que no se tome la querella a broma. Cuando vaya a los tribunales no le va a resultar tan divertido", comenzaba diciendo el abogado al presentador. "Usted ha incitado al odio contra personas que, dentro de la legalidad y respetando sus legítimos derechos, han decidido no vacunarse", le acusaba el invitado a Risto. "Será el juez quien determine la validez de los argumentos y mis abogados quienes contesten a la demanda", reaccionaba el presentador.









"Voy a exigir que se respete la libertad de expresión"

"Usted me puede decir lo que yo puedo o no puedo reclamar en un estado de derecho y puede venir a hacerse publicidad a costa de una querella… Esa es la clase de abogado que es usted", contestaba el conductor del espacio, visiblemente ofendido por las palabras del denunciante.

"Esa querella es una aberración jurídica", señalaba la abogada que se encontraba en plató para defender a Risto. "No tienes ni idea de ejercer una acusación popular… Ojalá el abuso de derecho torticero de determinados letrados sea parado por la jueza que tenga que ver esa querella", decía agregaba la colaboradora

"Yo voy a seguir defendiendo mi derecho a la libertad de expresión, defendiendo los derechos de los vacunados y que la información que tengamos los vacunados nos permita vivir tranquilos", zanjaba el presentador para da por finalizada la conexión y dejando claro que seguiría opinando libremente. "Si hay cuatro millones de personas que no se han vacunado, lo respeto, porque es legal, pero también voy a exigir que se respete la libertad de expresión en los medios de comunicación", remataba el comunicador.