Risto Mejide vaclia en su programa a Cristina Cifuentes "¿Hay cremas contrael coronavirus?

Tras mucho tiempo alejada del plano público, y con los rumores de su participación en el reality 'Supervivientes', la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, parece haber encontrado su hueco en la parrilla de los programas de Mediaset. Primero fue su visita a 'Sálvame Deluxe', y más tarde su incorporación a 'El programa de Ana Rosa', el siguiente plató que ha visitado Cifuentes ha sido el de 'Todo es mentira' el programa que dirige Risto Mejide en Cuatro.

Cifuentes presidió la Comunidad de Marid de 2015 a abril de 2018, fecha en la que se vio obligada a dimitir tras el escándalo de los másters de la Universidad Rey Juan Carlos, y tras la difusión de un vídeo suyo, donde presuntamente aparecía rubando un par de cremas en un supermercado. Sobre este suceso ha bromeado Risto Mejide mientras hablablan del actual tema del coronavirus.

.@ccifuentes: "Me parece grave que se provoque tanto alarmismo con un virus que en principio no es mortal y que en principio se puede controlar."#TodoEsMentira28E https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/uwmXLnoXDn — Todo es mentira (@todoesmentiratv) January 28, 2020

“En principio no te mueres por este virus. Me parece peligroso que se produzca un alarmismo”, respondía Cifuentes, sin ver venir la respuesta en forma de pregunta que le iba a lanzar el ex jurado de Operación Triunfo;“Y tú, que eres una experta... ¿Hay cremas contra el coronavirus?”.

Ante lo comprometido de la pregunta, Cristina solo ha podía escurrir el bulto respondiendo: "Seguro que hay alguna. La próxima os voy a toser de manera individual a cada uno”, ha respondido ella como ha podido. Continuaba bromeando sobre el asunto uno de los colaboradores, Antonio Castelo que advertía a Cifuentes: "Bueno, tú ten cuidado, Cristina, que esto está lleno de cámaras".

Despues de las bromas sobre cremas y el coronavirus, llegó el momento de la política, donde la ex presidenta aprovechó para mandar un mensaje a sus excompañeros de partido: "Si Madrid Central era tan horrible, ¿por qué lo mantienen?".“Hay que entonar el mea culpa, a veces se critican cosas que luego cuando las estudias dices igual tan mal no estaban”.

También ha hablado de quien ocupa ahora el cargo de presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: “Hay algunas cosas que ha dicho en las que estoy en desacuerdo, y en otras que creo que no lo ha explicado bien”. Para terminar, Risto Mejide ha querido saber “¿qué opina la derecha?”, y también sobre el supuesto distanciamiento de Junts per Catalunya y Esquerra: “Yo no sé lo que opina la derecha, eso tendrás que preguntárselo a Vox”, ha respondido ella. Sobre la situación de Cataluña ha finalizado con un “van abocados a unas nuevas elecciones”.