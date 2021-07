Risto Mejide planta cara a José Luis Moreno tras sus acusaciones a 'Todo es mentira': "Sin faltar el respeto"

José Luis Moreno fue detenido el pasado martes al ser acusado de delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros. Como consecuencia, 'Todo es verdad' se estrenó en Cuatro con un especial dedicado al productor, con la intención de desvelar toda la verdad que hay tras su detención y las polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años.

Tras días de investigación y de lograr hablar con diferentes fuentes, el equipo del programa de Cuatro ha conseguido conversar con el propio Moreno tras su puesta en libertad bajo fianza. Durante toda la entrevista, el productor se ha mostrado tranquilo y ha asegurado que su vida es como la de cualquier empresario y que todo lo que dicen sobre él es falso.

"Mi vida es normal, como la de cualquier empresario normal", insistía el empresario. Tras comunicar esto, Risto Mejide ha compartido los testimonios de otras fuentes que compartieron momento con Moreno, lo que ha llevado a Risto a lanzar una advertencia a sus espectadores: "Después de oírlos decidiréis si esa es la vida de un empresario normal o no".

Posteriormente, el presentador dio paso a la segunda parte de la entrevista con Moreno, en la que se escucha al ventrílocuo pedir "justicia divina y de la otra". "Me gusta muchísimo mi profesión. La he mimado. Afortunadamente, ha habido mucha gente que ha hablado bien de mí. Esto es peculiar cuando menos", repetía Moreno, insistiendo en que las polémicas que le han salpicado a raíz de su detención son falsas.

Es por esto por lo que ha reconocido sentirse "dolido", dado que considera que se está "utilizando su popularidad en un momento difícil para no respetar unas reglas del juego, que son el respeto a una persona y la presunción de inocencia, un derecho que está en la Constitución Española".









"Aquí nadie se está aprovechando de la popularidad de nadie"

"Se han olvidado de la cantidad de trabajo bien hecho, de la dedicación, de la honradez, de los pagos y los cobros. De horas dedicadas a lo que me he dedicado y a lo que me dedico. Lo demás lo dirán los tribunales... Allá las conciencias de quienes no me hayan apoyado", sentenciaba Moreno, dejando caer que ha sido su fama lo que ha empujado a otros a criticarle.

Antes de dar por finalizada la entrevista, el presentador ha querido aclarar el trabajo de investigación que están llevando a cabo en 'Todo es verdad', despejando cualquier duda acerca de las acusaciones que ha realizado Moreno contra los que están "utilizando su popularidad".

"Bueno, hay que aclarar que aquí nadie se está aprovechando de la popularidad de nadie. Estamos reflejando lo que hay en un auto, en el que, sin señalar si el señor Moreno es más o menos famoso, sin faltar el respeto a nadie, se le cita directamente como líder de una presunta organización dividida en células operativas y claramente jerarquizadas", explicaba el presentador, frenando así las acusaciones de Moreno.

"Nosotros reflejamos fielmente este auto. Es el juez el que pone su nombre en negro sobre blanco. Nos dedicamos a investigar. Que es también nuestro trabajo en este programa", ha zanjado el conductor del espacio de Cuatro, lanzando asó un claro mensaje al acusado de formar parte de la 'Operación Titella'.