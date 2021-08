Risto Mejide compara a José Mota con José Luis Moreno en 'Todo es verdad': "Con todos mis respetos"

Desde que José Luis Moreno fue detenido, el pasado 29 de junio, al ser acusado de delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, 'Todo es verdad' ha dedicado todas sus entregas al productor y al 'Caso Titella'. Con este especial, el equipo del programa pretende desvelar toda la verdad que hay tras su detención y las polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años.

En cada programa, cuentan con la intervención de nuevas fuentes y llamativas entrevistas, como la Martin Czehmester, expareja del empresario. Este martes, el espacio dedicó gran parte de la tertulia a analizar los elevados presupuestos que Moreno asegura emplear para sus series. Es por esto por lo que 'Todo es verdad' decidió emitir un par de minutos de 'Resplandor y tinieblas', la nueva serie en la que estaba trabajando Moreno con un presupuesto millonario.

Después de ver un adelanto de la mencionada ficción, los colaboradores no daban crédito y Risto Mejide no dudó en señalar que le parece escandaloso que se trate de un presupuesto de trece millones de euros por capítulo tras ver las imágenes. El conductor del espacio de Cuatro se mostró muy crítico con la producción de Moreno y se muy sincero con sus fieles espectadores.

"Con todo el respeto a nuestro compañero y admiradísimo José Mota, a mí esto me parece un sketch de José Mota", declaró el presentador, bastante descolocado por lo que acababa de ver. "Hay sketches de José Mota con más calidad que estos dos minutos que hemos visto", opinaba Mejide muy claro.





"Esto es cutre, muy cutre"

"Con más calidad. Es verdad, que ahora parece ventajista hacer leña del árbol caído, pero lo que hemos visto me parece una porquería", opinaba también David Alemán. "Aunque no costara los trece millones, es verdad que parece un vídeo casero", agregaba el colaborador, quien no pudo retener la risa. "Es que, de verdad, parece una broma", insistía el presentador. "Entiendes entonces porque no le enviaba ni si quiera los guiones. No le enviaba nada", comentaba Mejide.

Las imágenes han descolocado de tal manera al presentador que ha estado durante todo el programa haciendo menciones a la baja calidad de la producción de Moreno. Incluso el comunicador le ha puesto otro nombre a la ficción: la serie "fantasma". Esto se debe a que la mencionada producción todavía no cuenta con ninguna plataforma ni cadena en la que emitirse.

"Lo hemos hablado con productores de televisión y esto es muy excesivo, 13 millones por capítulo esto no vale, esos dos minutos parecen de serie B. Esto es cutre, muy cutre", decía el conductor del programa de Cuatro para dejar aparcado el tema, dejando claro que, a pesar del gran reparto con el que cuenta, la calidad de la serie no se ajusta al supuesto presupuesto.