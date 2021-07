Risto Mejide, indignado por el gesto de Sánchez con Piqueras en plena entrevista: "Improcedente"

El presentador y director de 'Todo es verdad', Risto Mejide', se ha referido en el programa de este martes a la entrevista que pocos minutos antes de su programa hizo Pedro Piqueras al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Informativos Telecinco. El presentador de Cuatro se ha querido centrar en unas palabras del líder del Ejecutivo sobre Cuba, que parecieron no convencer a Piqueras ni tampoco al presentador catalán.

En este sentido, Cuba vive horas de infarto debido a las protestas que se vienen produciendo en las principales calles del país desde el pasado domingo contra el régimen castrista, provocando una situación en el país que no se veía desde el año 1994. Falta de información, detenciones e incluso un fallecido es el balance, por ahora, de las manifestaciones del pueblo cubano.

En la tarde del pasado martes, el programa de Cuatro 'Todo es mentira', presentado en esta ocasión por Marta Flich, era testigo de la detención de una de las youtubers cubanas más conocidas a nivel mundial en pleno directo mientras conectaba con España para informar de la situación. Un hecho que ha provocado la preocupación de todo el equipo del programa de Mediaset.

Mientras, la postura de España sigue siendo debatida en relación con el punto de vista que tienen sobre las manifestaciones del pueblo cubano. Mientras el pasado lunes el silencio rondaba todos los pasillos del Palacio de la Moncloa, este martes se ha producido otro hecho que no ha pasado desapercibido.

La nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido esquivar en su primera rueda de prensa tras su primer Consejo de Ministros la pregunta sobre la postura oficial del Gobierno de España respecto al caso de Cuba, defendiendo solamente que "España es una democracia". Tampoco ha querido entrar a valorar la postura de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que sí han apoyado de forma abierta la dictadura castrista.

El enfado de Risto Mejide con una respuesta de Sánchez a Piqueras

Sobre esta cuestión también ha sido preguntado Pedro Sánchez en el plató de Informativos de Telecinco, dando una respuestas que parece no haber sido suficiente para Piqueras: "Son imágenes muy duras. Detener a una 'youtuber' o a una periodista, en este caso de un medio de comunicación de España, me parece improcedente. Hemos solicitado desde el ministerio de Exteriores su pronta liberación".

Ante esta respuesta, Pedro Piqueras le ha preguntado si considera que Cuba es una dictadura, cuestión que ha vuelto a recibir una respuesta muy ambigua: "Sí, yo sé que este es el debate. Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es".

Tras ver estas imágenes, Risto Mejide no ha dudado en mostrar su enfado en pleno directo de 'Todo es verdad': "Improcedente. Improcedente, como si se tratase de un trámite administrativo mal gestionado. ¿Cómo que improcedente? Ilegal, inaceptable. No sé a vosotros, pero a mí es que politizar una desaparición me parece...".