Risto Mejide frena 'Todo es Mentira' por la broma que gastan sobre Errejón en directo: "No puedo continuar"

Risto Mejide, presentador de 'Todo Es Mentira', ha comenzado la semana con una de esas imágenes que no pasan desapercibida y que son recordadas durante mucho tiempo. El protagonista, el líder de 'Más País', Íñigo Errejón.

Errejón a vuelta a la actualidad de la crónica política de nuestro país tras el gran resultado cosechado por su compañera en Madrid, Mónica García, que ha conseguido convertirse en líder de la oposición en la Asamblea de Madrid tras conseguir dar el 'sorpaso' al Partido Socialista. Este dato ha despertado el debate sobre el futuro político de Errejón, sobre todo en un momento en el que las nubes se posicionan sobre Unidas Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias y el debate sobre el futuro liderazgo de la formación morada.

Errejón, protagonista en 'Todo es mentira'

En este sentido, el programa de Mediaset se encontraba debatiendo sobre si Yolanda Díaz, actual vicepresidenta del Gobierno y preferida por Iglesias para encauzar el futuro político de Podemos, podría verse interesada por otras políticas de izquierdas en este caso las de 'Más País'. Para hacer la crónica, el equipo de producción del programa ha escogido una imagen de Errejón que refleja perfectamente la sensación de cambio, y se trata de un momento en el que Errejón aparecía con coleta al más puro estilo Pablo Iglesias.

David Fernandez

Como era de esperar, esta escena no ha pasado desapercibida para Risto Mejide, que no ha dudado en comentar con su mesa de tertulianos la instantánea. "¿Habéis visto la imagen de Errejón con la peluca?" Ha señalado el presentador.

La broma con Errejón que ha pillado a Risto Mejide

La realidad es que la imagen ha despertado cierto debate en la mesa porque muchos no sabían cuál era su origen, si era real o formaba parte de un montaje hecho por el equipo de realización del programa. En este momento, una de las colaboradoras de Risto, Verónica Fumanal, ha señalado que se trata de una imagen verídica: "Es verdad, se le pidió en un programa de televisión y lo hizo".

La imagen de Íñigo Errejón con peluca inquieta a Risto: pero no es un ‘fake’ #TodoEsMentira10Mhttps://t.co/VQ9SEL8s4h — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 10, 2021

Rápidamente, Risto Mejide ha intentado continuar como si nada hubiera pasado, pero la imagen ha vuelto a pantalla y es cuando las risas han vuelto a hacerse presentes en el plató: "No me pongas eso, ¿pero qué es eso? Yo no puedo continuar con esa imagen".

La copresentadora del programa, Marta Flich, tampoco ha podido parar de ir, mientras han llegado a comparar la imagen del líder de 'Más País' con una de las escenas más famosas de nuestro cine: el momento en el que E.T. es disfrazado para pasar desapercibido entre los humanos.

También te puede interesar

Risto Mejide se echa a llorar tras destapar el complicado momento de su vida familiar: "No sabes dónde está"

El futuro de Risto Mejide: la decisión que supone un antes y un después en su carrera televisiva