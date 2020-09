Ana Rosa desvela los motivos que hay detrás del 'acoso' del Gobierno a Díaz Ayuso: "Es innegable"

Este lunes 21 de septiembre, las nuevas medidas de restricción que Isabel Díaz Ayuso decretó para 37 zonas con el objetivo de frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid han sido las protagonistas de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'.

Es por esto por lo que los colaboradores del espacio de Telecinco han analizado las medidas tomadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid en un debate en el que no han faltado los reproches entre tertulianos, como suele ser habitual en el programa.

Eduardo Inda ha sido el primero en generar tensión, ya que se ha enfrentado a Verónica Fumanal y Nacho Corredor, quienes se han mostrado muy críticos con la gestión del Partido Popular en Madrid. Tras el intercambio de opiniones dado su desacuerdo, Inda no ha tardado en tachar de "machista" a Corredor por referirse a Díaz Ayuso como "princesa". Por su parte, el analista político se ha defendido y ha explicado que en ningún momento su comentario tenía una intención machista. Una justificación que no ha resultado valida para Inda, ya que la ha aprovechado para atacarle durante toda la mañana.

Por otro lado, Ana Rosa Quintana también ha protagonizado parte del debate a la hora de opinar respecto a la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. "En Madrid no hay un confinamiento (...) no hay que quedarse encerrados en casa (...) son restricciones de movilidad", ha apuntado. "Son medidas que quizás hay que refinar (...) que se han tomado muy rápido y hay que ir viendo como van funcionando a partir de ahora", ha añadido como justificación a favor del gobierno.

Asimismo, la presentadora ha recordado que muchas de las medidas recién tomadas en Madrid "ya existen en otras comunidades autónomas que están siendo gobernadas por el PSOE"."Ahí no hay manifestaciones", ha comentado al respecto, haciendo alusión a su desacuerdo con las protestas que se llevaron a cabo en Madrid sur. Además, Quintana se ha mostrado indignada con que la pandemia se haya convertido en una lucha entre ideologías políticas y clases sociales: "Me parece una barbaridad, no hagamos de esto una lucha de clases, ni en una batalla política".

Finalmente, al debatir respecto a la reunión que protagonizaron Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, Verónica Fumanal ha comentado que es todo una maniobra de Sánchez para aliviar la tensión. En cambio, Inda ha recordado que "él lanza a Simancas y Lastra a poner a parir a la presidenta", algo que ha apoyado la presentadora, quien ha afirmado que "es innegable que hay un acoso a Isabel Díaz Ayuso".