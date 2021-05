El futuro de Risto Mejide: la decisión que supone un antes y un después en su carrera televisiva

El pasado viernes, Risto Mejide y los demás miembros del jurado de 'Got Talent' se enfrentaban a una nueva final del concurso que como era de esperar no dejó indiferente a nadie. En este sentido, los concursantes se volvieron a enfrentar a sus propios límites para intentar sorprender y conseguir la victoria final. Pero la actualidad también estaba al otro lado del escenario, en la mesa de los miembros del jurado.

Esta edición del concurso presentador por Santi Millán ha sido bastante especial por cómo empezó, ya que Paz Padilla estuvo fuera un tiempo debido al fallecimiento de su marido. Con su regreso, el equipo estaba al completo y dispuesto a disfrutar de todas las actuaciones, hasta este viernes, en el que se ha vuelto a poner el broche final otra edición.

Pero esta gala será recordada también por las palabras de Risto Mejide, que tuvo para todo el mundo y que han sembrado más dudas que otra cosa. El reconocido presentador de Mediaset y jurado de varios formatos de éxito de la cadena quiso tener una especie de despedida con todos sus compañeros: Dani Martínez, Paz Padilla y Edurne. Estas palabras de Risto Mejide fueron interpretadas por muchos como una despedida, algo de lo que en el propio formato todavía no se hacen la idea debido al importante papel que ha jugado Risto en los últimos años.

Mejide ha querido alargar el sufrimiento de los concursantes que se jugaban salir como vencedores. Cuando faltaba muy poco para conocer el nombre del triunfador de la noche y de esta edición, el juez le ha pedido a Santi Millán unos minutos para ofrecer su agradecimiento a cada uno de sus compañeros del jurado: Paz Padilla, Edurne y Dani Martínez. Las malas lenguas hablan de que Risto no volverá a ‘Got Talen’, ya que está inmerso en un nuevo proyecto con la cadena: ‘Top Star’.

El adiós de Risto Mejide

La primera a la que ha querido dirigirse es a Paz Padilla. “Paz, nos has enseñado mucho a este jurado. A mí me has enseñado la capacidad de superarte, luchar, resiste, ser profesional y de seguir dando esa sonrisa en los momentos más difíciles de tu vida para mí, tú eres una lección”, decía Risto a una emocionada Paz Padilla con los ojos vidriosos.

El siguiente ha sido Dani Martínez, con el que ha tenido un bonito guiño, dejando a un lado el “mal rollo” que comparten en el programa, y desvelando que su relación es prácticamente como la de dos hermanos: “Llevaba tiempo queriendo trabajar contigo y me has demostrado que, además de una mente maravillosa eres un compañero genial y ojalá todo el mundo en televisión tuviera el talento que tienes tú”.

Y por último, ha llegado el turno de Edurne, uno de los más emocionantes. Recordamos que hace dos semanas ya la hizo llorar con unas bonitas pablaras que Risto le dedicó nada más dar a luz a su pequeña Yanay. “No quiero que esto sea un adiós, sino un ‘hasta luego’. Me siento tan orgulloso de haber compartido otro matrimonio y haberte descubierto como persona porque eres increíble”, decía el comunicado, haciendo llorar de la emoción a la artista. Sin duda alguna, el momento ha sido el más emotivo de la noche y ha sido muy comentado en las redes sociales por su connotación de despedida. Y es que, el nuevo proyecto de Risto con Mediaset y su despedida de este viernes ha hecho que muchos seguidores del programa hayan visto sus palabras como un adiós definitivo al programa.

El presentador catalán vive uno de sus mejores momentos profesionales, con el proyecto afianzado de 'Todo es mentira' a diario y con la nueva aventura en 'Top Star'. Ahora, puede que llegue el momento de empezar también a buscar tiempo para él y los suyos, ya que como reconoció en el programa de la pasada semana, son muchas las noches en las que la única toma de contacto con su familia es a través de una llamada de teléfono.