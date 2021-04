Risto Mejide se echa a llorar tras destapar el complicado momento de su vida familiar: "No sabes dónde está"

A lo largo de los años, Risto Mejide, se ha convertido en uno de los presentadores más duros de la televisión. Su aparición estelar hace uno años en Operación y Triunfo y sus posteriores cargos como jurado en diferentes 'talent show' hicieron que esa faceta de 'poli malo' se fuese consolidando con el paso de los años.

Pero ahora, en otra etapa profesional, estamos acostumbrados a ver a otro Risto Mejide. Su aparición diaria en su programa 'Todo es mentira' ha permitido crear un cierto vínculo de familiarización con los espectadores. Además, a través de las redes sociales, sus seguidores y espectadores pueden ver una faceta del presentador catalán a la que hace unos años era imposible acceder.

El presentador vive uno de sus mejores momentos profesionales, disfrutando cada día del papel de presentador en 'Todo es mentira' y siguiendo con su faceta de jurado en 'Got talent', programa donde cada una de sus valoraciones tiene el toque personal y distintivo que él solo sabe dar.

La emoción de Risto Mejide en 'Got Talent'

Pero este viernes hemos vivido un momento diferente, ya que hemos visto como Risto Mejide se ha emocionado al hablar de su familia, incluso se le ha escapado alguna que otra lágrima. La escena ha tenido lugar después de la actuación de un padre y una hija que al final han conseguido llevarse el pase de oro. El protagonista de esta actuación ha explicado lo duro que es para él separarse de su hija, una frase con la que Risto Mejide se ha identificado. "Yo mientras os veía pensaba en todos esos padres que no pueden pasar todo el tiempo que quieren con sus hijos. Esas noches, esas llamadas, esas buenas noches que no sabes dónde está… Toda esa gente conectará con vosotros".

Por motivos laborales, Risto Mejide tiene que estar a la carrera entre Barcelona y Madrid, para poder atender todos sus compromisos profesionales en televisión. Esto provoca que el presentador pase mucho tiempo separado de sus hijos, Julio y Roma, por lo que Mejide no ha podido ocultar su emoción al recodar todas las noches que tiene que pasar lejos de ellos.

Esta noche, la última semifinal de #GotTalent nos va a dejar una imagen INSÓLITA de @ristomejide ��❤ https://t.co/suuwVL3iAt — Telecinco (@telecincoes) April 23, 2021

Ante la emoción del presentador, todos sus compañeros le han abrazado y le han querido mostrar su cariño. Entre ellas Edurne, que sabe lo que es vivir lejos de un ser querido, ya que David De Gea vive en Manchester y siempre que puede se escapa para pasar tiempo con él. En este sentido, el presentador de 'Got talent', Santi Millán, también le ha querido mandar un mensaje de cariño. "Como dice Risto, a veces es difícil la distancia para un padre. Él hablaba por todos esos padres, pero también en primera persona. Me sumo porque yo también tengo hijos y agradecen que no esté en casa, pero yo a veces les echo de menos".

También te puede interesar

Risto Mejide no se muerde la lengua sobre el cartel de Vox: "Como no es horario protegido, lo voy a decir"

Risto Mejide recibe un regalo de un partido político en pleno directo de 'Todo es mentira': "¡Qué bajona!"