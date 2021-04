Risto Mejide no se muerde la lengua sobre el cartel de Vox: "Como no es horario protegido, lo voy a decir"

El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, se ha pronunciado este martes en su programa sobre la polémica suscitada en Madrid por un cartel de Vox en una estación de Renfe, en el que se hacía una comparación entre el coste que un MENA tenía para el Gobierno y la pensión que recibía una abuela. Rápidamente, la imagen se ha hecho viral en redes sociales, donde se ha producido una importante división de opiniones.

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox en un cartel electoral en el que compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

El cartel de Vox en Madrid

La cuestión ha surgido con los carteles que la formación ha desplegado en la estación de Cercanías de Sol contra los menas. Los carteles incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'.

Por su parte, Renfe pedirá la "inmediata" retirada del cartel electoral de Vox que carga contra los menores migrantes colocado en las instalaciones de Renfe Cercanías de Madrid si alguno de los "organismos competentes" determina que la campaña incurre en delito.

"Si alguno de los organismos competentes, como la Junta Electoral correspondiente o la autoridad judicial competente, determinan que la campaña es contraria a derecho o incurre en delito pediremos la retirada de la campaña", asegura este martes en un comunicado el Ministerio de Transportes, de quien depende Adif y Renfe. La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias contra la formación que lidera Santiago Abascal para investigar un presunto delito de odio por el cartel electoral que compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el de mantener a los menores extranjeros no acompañados (menas).

Risto Mejide opina sobre el cartel de Vox en Madrid

La imagen ha sido compartida en redes sociales, pero también en programas de televisión como el que dirige Risto Mejide en las tardes de Cuatro, donde no ha dudado en rechazar esta estrategia de campaña y se ha dirigido de forma tajante a la persona que ha diseñado este cartel: "Ojo a la acusación gravísima que lanzan en uno de sus carteles hoy. Sin palabras, y como todavía no son las 5 de la tarde y no estamos en horario superprotegido, lo voy a decir. Hacer este cartel es ser un hijo de la gran p***".









Con estas duras palabras se ha referido el presentador al creador de esta estrategia de campaña, respecto a la que se han pronunciado todos los partidos que se presentan a las elecciones de la Comunidad de Madrid mostrando también su rechazo.

