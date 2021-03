Risto Mejide denuncia el feo que le ha hecho otro programa de Mediaset: “Nos sabe mal"

Risto Mejide, presentador de 'Todo es Mentira', ha querido mandar este lunes en su programa un mensaje a otro programa de Mediaset y a su productora por el gesto que han tenido con él y su espacio, que se emite cada tarde en Cuatro.

El programa, como era de esperar, analizaba todos los frentes abiertos tras el anuncio de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia del Gobierno para presentarse como candidato en la Comunidad de Madrid, para disputar la presidencia a la popular Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, la actualidad del día que giraba alrededor del todavía líder de Unidas Podemos se mezclaba con otro punto de importante interés mediático en esta jornada: la sede de Ciudadanos en Madrid donde Inés Arrimadas nombraba a nuevos miembros de la Junta Permanente para intentar buscar una solución a la grave crisis que lleva sufriendo la formación naranja desde que se conociera la moción de censura en la Región de Murcia y la disolución de la Asamblea de Madrid.

La sede de la formación morada en la madrileña calle Alcalá ha copado gran parte de la edición de este lunes, sobre todo porque allí se encontraba un reportero que ha conseguido captar las primeras impresiones de importantes rostros conocidos del partido como Begoña Villacís o el vicepresidente andaluz, Juan Marín. También, otro rostro importante ha sido el diputado valenciano Toni Cantó, que a su salida de la sede ha informado que abandonaba la formación tras no identificarse con la línea marcada con Isabel Díaz Ayuso y con la candidatura de Ignacio Aguado en las elecciones madrileñas el próximo 4 de mayo.

En esta dirección en el plató de 'Todo es Mentira' se encontraba el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, que ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Cantó tras su salida de la formación liderada por Inés Arrimadas: "Si el partido no asume responsabilidades, y siguen los mismos en la permanente, Carlos Cuadrado y José María Espejo, responsables de los bastantes errores que se han hecho últimamente pues probablemente haya gente que en un determinado momento decida marcharse".

El enfado de Risto Mejide

En este punto del programa, Risto Mejide ha querido anotar un gesto que un programa de la misma casa ha tenido hacia su espacio, y que parece no haber sentado nada bien al presentador de Cuatro. Se trate de una entrevista que tenía concertada con Fran Hervías, y que no ha podido producirse por una especie de toque de atención. Risto no ha querido decir el nombre del programa ni tampoco de la productora, pero a tenor de sus palabras estaba bastante molesto con el mensaje.

"Ahora que hablas de Fran Hervías, tenía que estar esta tarde con nosotros. Habíamos cerrado una entrevista vía Skype y en principio iba a estar con nosotros. Nuestra sorpresa ha llegado cuando de repente nos ha comunicado que no podía entrar. Os digo muy claramente por qué, porque sabéis que aquí somos transparentes, les guste o no les guste. Desde otro programa de esta casa le han dicho que no les gustaba compartir invitados con otros programas. A nosotros, sinceramente, nos parece alucinante que se haga esto en esta casa y que haya otras productoras que también realicen este tipo de prácticas. Nosotros somos transparentes y admitimos a todo el mundo. Nos sabe mal, pero nos debemos a vosotros y entonces todo lo que pase detrás lo tenéis que saber".

El mensaje de Risto Mejide a sus ‘compañeros’ pic.twitter.com/6VSbNMgrJx — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) March 16, 2021

