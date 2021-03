Risto Mejide reconoce a quién se arrepiente de haber votado: "Estoy decepcionado"

Risto Mejide se encuentra en el mejor momento de su carrera televisiva. Comenzó juzgando por sus voces a los concursantes de 'Operación Triunfo', lo que forjó el personaje que actualmente presenta frente a las cámaras. Años después, logró hacerse con su propio formato de entrevistas en Cuatro, 'Chester'. Gracias a ello, ha logrado presentar su propio programa y se encuentra al frente de 'Todo es mentira', además de formar parte de la mesa del jurado de 'Got talent'.

Por si fuera poco, según adelantó Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset España, se encuentra "trabajando en una nueva temporada del Chester con novedades" y en un nuevo formato del que todavía no se sabe nada. Por si fuera poco, continúa con su faceta como escritor y acaba de terminar su décimo libro: 'El chisme'.

Esta novela cuenta la historia de un hombre que colabora en un programa de televisión llamado 'El chisme'. Cuando se presenta ante las cámaras sigue todas las instrucciones que recibe a través del pinganillo, lo que le ayuda a triunfar en el mundillo. A diferencia de su protagonista, Mejide no sigue ordenes a través de un pinganillo, lo que se ha demostrado con sus duras declaraciones y al manifestar su opinión abiertamente.

Como consecuencia, el presentador de Cuatro ha sido entrevistado por Nidos, donde no ha dudado en responder a todas las preguntas. El mencionado medio se interesó por su ideología política, dado que siempre se ha acusado al publicista de ser de un partido político u otro. Sin embargo, el nunca ha entrado al trapo ni se ha posicionado de lado de ningún político.

"¿Qué te pasa con Isabel Díaz Ayuso? Dices que os veta en el Zendal... ¿Por qué estáis enfadados con ella?", fue preguntado. "Hay que preguntarle a ella, a nosotros no nos pasa nada con nadie. Es un programa que se dedica a cuestionar, a incomodar y a poner en evidencia a nuestra clase política. Hay políticos que entran en nuestro programa, como Ángel Garrido, que entró en directo con todo el follón que había. Y luego otros que deciden vetarnos en sus eventos. Habría que preguntarles a ellos", contestó Mejide.

El voto de Risto Mejide

El medio quiso saber el partido político que vota el presentador del espacio de Cuatro. En cambio, Mejide no quiso concretar y aseguró que había votado tanto a derechas como izquierdas. "Cuando he votado a la izquierda, sabía que me iba a decepcionar, y cuando he votado a la derecha, sabía que me iba a arrepentir", confesó.

"El centro, que se supone que es Ciudadanos, ¿También te ha decepcionado?", inistió el entrevistador. "Tú lo has dicho, 'se supone'. Estoy decepcionado con todos, incluso con los que se apropian de la decepción", aseguró el presentador. Aunque confiesa estar muy decepcionado con los políticos actuales, ha aclarado que cree en la política y que no se opondrá a votar "porque eso significa querer que pare la actuación".

"Yo creo en la política pero no en los políticos. Es como quien cree en Dios pero no en la Iglesia. La política es más necesaria que nunca. Pero la clase política que nos ha tocado vivir es de muy bajo nivel", declaró el entrevistado. "A mí me sigue enfadando que me tomen el pelo. Al final, la hipocresía, la mentira, cuando ocultan la verdad. Esta semana lo hemos visto con todo lo ocurrido en Madrid. La realidad es que alguien te está mintiendo. Llegar a la verdad cada vez es más difícil", concluyó el comunicador.