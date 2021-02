Risto Mejide interrumpe 'Todo es mentira' para explicar por qué Illa se niega a hacerse la PCR: "Es falso"

Risto Mejide, presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', se ha referido este miércoles a la polémica provocada en Cataluña después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, se negase a hacerse una prueba PCR antes de participar en el debate que tuvo lugar el pasado martes en TV3entre los candidatos para las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral de TV3 este martes como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho". Lo ha dicho en referencia a la información que ha avanzado 'Nació Digital' sobre que el candidato no quiso hacerse una prueba PCR antes de empezar el debate porque lo consideró excesivo.

El polémico PCR de Salvador Illa

Illa ha explicado que el debate cumplía con las medidas de seguridad y ha recordado que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones". Ha expuesto que el mismo día por la mañana estuvo en los estudios de TV3 haciendo una entrevista y que nadie le dijo de hacerse una PCR, por lo que no entiende por qué por la noche sí debería hacerlo: "¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la noche no?", ha preguntado.

"Me hago las pruebas sanitarias siguiendo las medidas sanitarias", ha defendido, y ha añadido que las pruebas PCR y test de antígenos se deben hacer cuando se es contacto estrecho de un contagiado, pero que, si no es así, las autoridades sanitarias no lo recomiendan.

Esta postura ha indignado a muchos partidos políticos, tanto dentro como fuera de Cataluña. Algunos incluso han defendido, como ha sido el caso de Oriol Junqueras, que el que fuese ministro de Sanidad no se hizo la PCR porque puede que haya recibido ya la vacuna, algo que desde las filas del PSC se ha negado de forma tajante.

El espinoso asunto ha saltado a los medios de comunicación y han sido varios los programas de televisión que han tratado esta cuestión. Uno de ellos ha sido Risto Mejide, que no ha dudado en denunciar la actitud de candidato del PSC. "Yo necesito parar aquí. Salvador Illa, el único candidato de los nueve que había, que se niega a hacerse un test de coronavirus antes del debate de TV3. Yo por esto necesito parar un momento y comentarlo", ha señalado el presentador interrumpiendo el devenir del programa para analizar la decisión del candidato socialista.

La respuesta de Risto Mejide a Salvador Illa

En este sentido, Risto Mejide ha dado paso a las explicaciones de Salvador Illa, a las que también ha querido responder: "Es que esto es falso. No estamos hablando de protocolos de vacunación. Estamos hablando de los protocolos que cada empresa aplica a sus trabajadores. Aquí no nos podemos negar. Usted señor Illa debería ser el primero en la fila. Lo que no entiendo esta explicación tan larga para decir: oiga, no me ha salido de los hue***, que es lo que se traduce de todas sus palabras".

Risto Mejide y Salvador Illa pic.twitter.com/GJAPOq25qm — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 11, 2021

Por último, Risto Mejide ha aprovechado para mandar un mensaje al candidato del PSC: "No hay un protocolo oficial, en todas las empresas se están aplicando cada uno los suyos. Si a usted le ofrecen una PCR se la tiene que hacer y punto, sobre todo para no salir en las noticias como el único que no lo hizo".

