Flick: "Quien puede salir de fiesta, también puede trabajar"

Hansi Flick, ha asegurado que habrá "cambios" en el partido de este domingo ante el Villarreal en el Estadi Olímpic Lluís Companys, aunque ha recalcado que "quien puede salir de fiesta, también puede trabajar", además de afirmar que trabajarán "duro" para tener un "sistema compacto" la próxima temporada.

"Tendremos que hacer cambios, pero cómo lo haremos es algo que decidiré mañana. Ayer fue un día de celebración, un día de descanso; ayer por la tarde muchos jugadores salieron y se lo pasaron bien de fiesta. Esperaremos a mañana. Quien puede salir de fiesta, también puede trabajar, así que eso no es una excusa. Quiero acabar esta temporada tal y como la empezamos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, no descartó salir con un once integrado exclusivamente por futbolistas formados en La Masia. "Es algo que hemos comentado internamente, pero todavía no lo hemos decidido. No hemos tomado una decisión al respecto. Puede ser una opción, pero tenemos que esperar a mañana, a ver cómo está el equipo, y decidiremos entonces", manifestó.

Todo en el último encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "No hemos hablado sobre la vuelta al Camp Nou todavía. Hay que esperar; tengo una gran experiencia con este campo y con esta temporada que hemos hecho, hasta ahora ha sido maravilloso. También tengo ganas de jugar en este estadio nuevo fantástico. Tenemos tiempo, las vacaciones son largas y espero que volvamos con lo que necesitamos", subrayó.

Por otra parte, el preparador alemán confesó que se quedó "sobrecogido" con el recibimiento de la gente durante la rúa de celebración del título liguero de este viernes. "Ha sido increíble. Cuando ves las caras de la gente, la pasión que sienten por este club maravilloso y cómo celebran este logro, es fantástico. Si lo pudiésemos celebrar año tras año sería increíble, por eso vamos a trabajar muy duro en las siguientes temporadas", indicó.

EFE El Barcelona celebra la consecución del triplete nacional (Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga con una rúa

"Sé que no es fácil, pero cuando uno trabaja duro, cuando se centra... Quizás lo podamos repetir el año que viene. Ha sido increíble ver tantísima gente en las calles y ver cómo celebran el título del equipo. Es un título de todos", dijo, antes de bromear con quién le parecía el MVP de las celebraciones. "Creo que Pau Cubarsí fue quien acaparó el micrófono e hizo un gran trabajo ayer", afirmó.

En otro orden de cosas, Flick señaló el que cree que ha sido el aspecto diferencial de esta temporada. "Me siento muy orgulloso del entorno en el club, en el vestuario, entre el staff... Es como una familia. Nosotros dijimos desde un principio que queríamos crear el mejor entorno posible, un espacio para los jugadores en el cual ellos pudieran dar la mejor de sus versiones. Yo creo que ha funcionado y funciona; tienen la confianza, creen en sí mismos y también creen en lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos jugar. Es lo más importante para un equipo como este. Quizás hoy estén un poco cansados, pero disfrutan jugando contra ellos, entre ellos, y es lo que realmente aprecio de este equipo", reconoció.

Además, también tiene claras las cosas a mejorar. "La defensa no tiene que ver solo con los últimos cuatro, con la última línea defensiva, empieza desde arriba, con los delanteros. Necesitamos un sistema compacto. Sobre todo con posesión de balón, cuando vamos al ataque, es importante estar en la posición más adecuada desde el primer momento. Me da la sensación de que cuando cometemos algún error o perdemos de vista algo que deberíamos haber hecho mejor lo hablamos a la media parte y los jugadores saben cómo corregirlo. Me gusta hablar de las cosas antes de los partidos, y quiero que todo esté claro desde el principio, que todo el mundo sepa exactamente cómo queremos presionar y cuál es el trabajo de cada jugador", analizó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pedri sonríe durante un partido del Barcelona.

"También con posesión del balón. Lo podemos ver en algunos otros equipos, cuando llevan tres, cuatro o cinco años juntos vemos que es mucho más fácil. Pero nosotros vamos por el buen camino. Seguiremos trabajando muy duro en todas estas cosas, y también en el aspecto físico. Lo hemos podido ver no sólo en aquellos jugadores que han jugado más minutos, también en centrocampistas como Frenkie o Pedri... ¡Menudo nivel! Han jugado a un nivel increíble, y eso es lo que yo también quiero ver la temporada que viene partido tras partido. Quiero que cada jugador dé su 100%, no sólo cuando tengamos la posesión del balón. Pedri y Frenkie han mejorado muchísimo también en el aspecto defensivo, y es algo que quiero ver también del resto de jugadores", finalizó.