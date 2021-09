Risto Mejide corta en seco a un vecino en La Palma tras lo que dice de Susanna Griso: “La conozco”

El presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, salía al paso esta semana para cortar a su propio entrevistado cuando este se dirigía a la periodista de la cadena rival, Susanna Griso, y su papel en la cobertura de la erupción del volcán de la isla de La Palma. Precisamente se trataba de una persona que había tenido que abandonar su casa ante el avance de la lava y que se encontraba hospedado en casa de unos vecinos de la zona.

En un momento de la entrevista en el programa de Mediaset, el hombre denunciaba que había tardado unas 6 horas en rescatar a sus mascotas por las constantes prevenciones de la Guardia Civil y los servicios de protección. Algo que comparaba a la disponibilidad con la que cuentan algunos medios de comunicación para instalar equipos técnicos para realizar conexiones en directo en las que pueden apreciarse las imágenes del volcán en erupción de fondo.









Críticas a Susanna Griso en 'Todo es Mentira'



“Es la dimensión de lo que estamos viviendo en la realidad, no en la fantasía, no en lo que dicen los medios de comunicación”, se quejaba el afectado, antes de mandar un dardo directo a la presentadora de 'Espejo Público'. “Yo tengo una crítica. Estaba viendo hoy donde estaba alojado, en casa de un matrimonio, a Susanna Griso en otro canal de televisión, y me indignó. Risto, yo tardé el miércoles 6 horas en rescatar a mis gatos, y Susanna Griso estaba en el mismo punto tan ancha y tan pancha. ¿Pero cómo pueden pasar estas cosas?”, clamaba el hombre, visiblemente alterado.

“Que la población civil nos tengan que proteger, que venga la Guardia Civil, que estemos esperando en un campo de fútbol horas y horas, y luego hay medios que... Es que no soy políticamente correcto”, comentaba el entrevistado. Ante las palabras del hombre, era el presentador del programa el que salía al paso para defender a su compañera.









Risto sale en defensa de Susanna Griso



“Yo aquí tengo que defender a mi compañera, porque los medios tienen que explicar lo que pasa, eso lo puedes entender. Hay que ir hasta el lugar y el medio, siempre y cuando no interfiera, y es lo que intentan todos, Susanna incluido...”, le puntualizaba el presentador de Cuatro a su invitado. “Vale, que he dicho un ejemplo que no tenía que haber dicho, si no lo retiro”, comentaba arrepentido el hombre, al que Risto continuaba corrigiendo.

“Hubieras dicho lo que hubieras dicho, te habría dicho lo mismo. Además, a Susanna la conozco, no es una irresponsable, habrá hecho su trabajo de manera diligente, en coordinación con los servicios de emergencia”, insistía Mejide. “Pero tiene unas facilidades que yo no he tenido”, reclamaba de vuelta el afectado.

Risto defiende en directo a Susanna Griso tras lo que ha dicho de ella un afectado de La Palma pic.twitter.com/VDD02Ja0vf — TVMASPI (@sebas_maspons) September 23, 2021









“Eso lo entiendo perfectamente. Si a ti no te han dejado ir a tu casa a recoger tus cosas, es lógico que veas a gente que se acerca más y digas “y yo por qué no”, reconocía Risto.