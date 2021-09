La alcaldesa de un pueblo de La Palma le 'para los pies' a Risto Mejide en directo: "No es el momento"

"En primer lugar, la verdad es que me sorprende que un día como hoy estemos hablando de esto", es la contundente frase que le ha lanzado Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane a Risto Mejide en pleno directo. Y es que la localidad en la que Noelia es alcaldesa se trata de una de las más afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Son sus vecinos algunos de los miles de canarios que han tenido que abandonar sus casas o ver sus negocios sepultados por la lava.

Risto Mejide planteaba una hipótesis a la alcaldesa que ha provocado un rechazo sin paliativos de la misma. Y es que desde su programa 'Todo es Mentira', se preguntaban: ¿Por qué se ha seguido construyendo casas cerca del volcán a pesar de los informes que predecían que podía entrar en erupción? Un tema que le ha parecido fuera de lugar a la alcaldesa.

Noelia García: "por esa razón nadie podría vivir en Canarias. Somos islas volcánicas y no se puede prever"





La alcaldesa García corta en seco a Risto Mejide

"Yo creo que, con todos los respetos, no es el momento hoy de hablar de esto. Podrá venir el momento en el que podamos hablar de esto, pero me parece que por respeto a un montón de personas, creo que este no es el momento", le espetaba Noelia García al mismo Risto Mejide en relación al planteamiento sobre la conveniencia o no de construir unas casas cerca del volcán de la isla.





Y es que la alcaldesa no ha dudado en argumentar su enfado con el presentador de Cuatro y le ha lanzado el siguiente razonamiento sobre la realidad de las islas Canarias: "Si siguiésemos las indicaciones que ustedes nos están planteando, no se podría construir en ningún lugar de Canarias. No habría ningún habitante de Canarias ni en Lanzarote, ni en Tenerife, ni en El Hierro, ni en toda La Palma", resumía.

Para Noelia García el estar atendiendo a las dudas que desde el programa de Risto se le planteaban parecía una pérdida de tiempo, puesto que llegó a afirmar que no podía "estar aproximadamente 45 minutos pendiente de debatir la responsabilidad, porque en esos 45 minutos puedo esta en la calle ayudando a las personas".





Ristro Mejide se defiende a él y a su equipo

El presentador de 'Todo es Mentira', visiblemente molesto, ha querido defender su trabajo: "Igual que nosotros no le decimos cómo tiene que gestionar el ayuntamiento, los medios de comunicación tenemos otro trabajo en estos momentos", ha argumentado. "A usted le puede sorprender mucho, a nosotros lo que nos sorprende es que usted hable de falta de respeto cuando hemos tenido aquí sismólogos y vulcanólogos que nos han dicho exactamente cosas que podrían poner en entredicho un plan urbanístico", criticaba el presentador.





Finalmente, se ha querido defender de las acusaciones de estar faltando al respeto a la alcaldesa a o a los vecinos de La Palma: "Falta de respeto sería que dejásemos esto sin depurar ninguna responsabilidad, en el caso de que haya alguna responsabilidad", concluía un Risto Mejide que ha recibido críticas por esta entrevista vivida en pleno directo en 'Todo es Mentira'.