Risto dispara contra otro presentador de Mediaset en la promo de su nuevo programa: "Va a levantar ampollas"

Hace unas semanas, se supo que Risto Mejide se encontraba preparando otros proyectos dentro de Mediaset. Se trata de 'Todo es verdad', un spin-off de 'Todo es mentira' que se emitirá este verano en el prime time de Cuatro. La noticia ya había llegado a todos los medios, sin embargo, todavía no había sido confirmado por el propio presentador. Este viernes, Risto comenzó su programa corroborando la información sobre su nuevo formato, producido por La Fábrica de la Tele, y compartió con sus espectadores una promoción en forma de adelanto.

“Traigo una noticia que ya ha corrido por los medios pero no la he podido confirmar hasta hoy, que he recibido la luz verde de la cadena. En muy poco tiempo, esta casa, va a estrenar un nuevo formato que se va a llamar ‘Todo es verdad’, ya os diremos qué día y a qué hora”, comenzaba anunciado el presentador.

“Faltan horas, falta muy poco y estaremos Marta Flich y yo muy bien rodeados, no como en este. Y, sobre todo, en un programa que va ser de investigación y de denuncia. De investigación y de denuncia hay muchas cosas, sí. Pero espérate. Antes de calificarlo, yo esperaría a hoy a las 17.30, porque aquí vamos a estrenar en exclusiva un avance”, agregaba

“Todos hemos visto el tráiler y yo me he quedado…”, comentaba por su parte Marta Flich, dejando claro que el nuevo espacio iba a dar de qué hablar. “Se va a liar gorda”, opinaba ella. “Yo me alegro de no estar en ese programa”, bromeaba Castelo, haciendo referencia a que él no será criticado. “Os digo una cosa y esto puede parecer promo. No estoy exagerando nada si digo que va a haber un antes y un después en esta casa y fuera de esta casa“, aseguraba Risto.

“Me propusieron hacer otro programa en Cuatro con mi estimadísima Marta Flich y, como siempre, tanto Marta como yo pusimos como requisito es que fuese honesto. Yo sé que la emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra pero le pido a esa gente que va a verse interpelada que piense en el beneficio de esta investigación”, se comenzaba justificando Risto, ante de que el contendido se hiciese público. “Con todos vosotros, el avance de 'Todo es verdad'”, daba paso el comunicador.





“Algunas víctimas son personas muy conocidas”

Antes de ver las imágenes, el conductor del espacio de Cuatro informó de que iba a ser una entrega que se centrada en desmontar la pseudociencia y la biodescodificación, los métodos que Paz Padilla siempre defiende en las entrevistas y en su libro. “Nadie sabe con exactitud cuántas víctimas se ha cobrado el covid-19 en España...Durante la pandemia se han diagnósticado más de 300.000 casos nuevos de cáncer... Detrás de los que niegan la existencia del covid se esconden cientos de pseudoprofesionales qué también reniegan de la medicina. En estos momentos, se estima que más de 20.000 españoles están siendo víctima de tratamientos supuestamente milagrosos”, anunciaban las imágenes.

Pero el momento más sorprendente llegó cuando Paz Padilla salió en pantalla junto este comentario: “Algunas víctimas son personas muy conocidas”. En el vídeo aparece la presentadora de 'Sálvame' aconsejando “a todo el mundo” la biodescodificación porque “son personas que estudian las emociones”. Acto seguido, aparece la humorista hablando con una biodescodificadora sobre que “el estómago está relacionado con la familia”. De la misma manera que, entre las declaraciones, aparecen expertos desmintiendo lo que Paz Padilla apoya.

Tras ver la promo, los colaboradores de 'Todo es mentira' se mostraron totalmente sorprendidos. “Me parece necesario este tipo de programa. A veces hay que escuchar la verdad. La ciencia no puede ser cuestionada y la medicina alternativa no puede contradecir a la ciencia real. Hay que escuchar la verdad”, afirmaba Montse Suárez. “En el mundo de las emociones entiendo que en momentos, en los que hay un cáncer o un daño irreparable, necesites a alguien que te de otra razón que no sea la ciencia, pero la ciencia nunca puede ser descartada”, zanjaba la colaboradora.