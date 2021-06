'Cuatro Milenio', muy criticado por la entrevista que hizo Carmen Porter: "Para mí ha terminado el programa"

'Cuarto Milenio' es un programa que siempre ha destacado por abordar temas de todo tipo. Sin embargo, esta vez, su estrella invitada no pareció a gustar a sus fieles espectadores. El pasado domingo,Paz Padilla acudió al programa de Cuatro para hablar con Carmen Porter de su nuevo libro, 'El humor de mi vida', en el que cuenta cómo ha sido su vida desde que se enamoró de su marido, Antonio Juan Vidal, hasta que lo acompañó en su fallecimiento.

Desde que en verano de 2020 regresó a la televisión tras meses ausente por la muerte de su marido, siempre se ha mostrado muy positiva y con una actitud muy llamativa, ya que, siempre intenta no derrumbarse en directo y suele utilizar el humor para hablar de ello. Aunque es muy admirada por su manera de afrontar su pérdida, parece que a muchos espectadores no les ha gustado que fuese entrevistada en el programa presentador por Iker Jiménez para contar su historia.

Gran parte del público se mostró desconcertado al ver a uno de los rostros más populares de Telecinco contando chistes en el espacio, dado que mucho creen que no pega con la temática del formato. A pesar de ello, es cierto que el presentador cada vez recibe a más invitados de todo tipo y trata una gran variedad de temas, desde científicos hasta youtubers.

En primer lugar, las redes sociales se llenaron de quejas por la decepción que sintieron al ver a la presentadora de 'Sálvame' en un espacio como 'Cuarto Milenio', dotado de una mayor seriedad. "Creo que es un error llevar a estos personajes. Para mí, ha terminado ya el programa de hoy", se quejaba un usuario de las redes sociales. "Tenéis que darle una vuelta a lo que estáis haciendo con este programa. Qué desastre", agregaban.

Incluso Paz Padilla se convirtió en Trending Topic por su paso por el programa de Cuatro. Esto se debe a que sus respuestas a Carmen Porter durante la entrevista no parecieron ser adecuadas para algunos. "Mi amiga es biodescodificadora, algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo. Son personas que estudian las emociones porque la emoción es algo que no sabemos controlar ni entender", contaba la humorista. En ese mismo momento, el equipo del programa acompañaba sus palabras con un rótulo que explicaba que la "biodescodificación" es "una rama de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen o el significado emocional de las enfermedades".

Las quejas de los expertos

A raíz de esta explicación del equipo de 'Cuarto Milenio', las críticas hacia el espacio no tardaron en salir. "Millones de personas estudiando, preparando una carrera en Psicología para ganarse la vida ayudando a las personas y llega Paz Padilla y pum, vive una experiencia traumática y ya se cree que lo sabe todo", señalaban algunos espectadores. "La biodescodoficación no está probada y además hay mucha evidencia científica que demuestra que es falsa. Las enfermedades como el cáncer no tienen un origen o significado emocional, y estas prácticas pueden derivar en que el paciente se culpe a él o su familia por la enfermedad", quiso desmentir el neurólogo y doctor en medicina Pablo Barrecheguren.

"Es bastante peligroso que alguien con su influencia dé validez a cualquier terapia sin evidencia científica. Pero lo es mucho más que se le dé un altavoz tan grande como la televisión. Y, por desgracia, no solo ha hablado de estas terapias en su libro. También en programas como Sálvame, donde ella trabaja, o en la última emisión de Cuarto Milenio", señalaba Azucena Martín, biotecnóloga y divulgadora científica, en un artículo para Hipertextual.

"La biodescodificación es una pseudoterapia alejada de la medicina con evidencia, que se aprovecha de la desesperación de las personas para vaciarles los bolsillos y culpabilizarles de sus enfermedades", declaraba Rocío Vidal, periodista y divulgadora de temas científicos.

