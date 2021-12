Risto se burla de 'Los teloneros' y Antonio Castelo reacciona con una pulla contra Paz Padilla: "Ya no vuelvo"

Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Todo es mentira', como cada tarde. Asimismo, el presentador también cuenta con su propio programa para las noches de la cadena: 'Todo es verdad'. "El equipo de 'Todo es verdad' ha investigado sobre un caso que sigue sin resolverse y que tiene que ver con una estrella de la televisión", recordaba el presentador, haciendo referencia a las entregas que han dedicado al 'Caso Biondo', caso que investiga el fallecimiento de Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva.

"Y yo te lo agradezco. Ya iba siendo hora de que se me defendiera. Por qué Mediaset, tres años después, sigue sin ofrecerme dar las Campanadas. Ahí lo dejo", decía Miguel Lago muy irónico, ya que se ha convertido en un rosto habitual de la cadena, pero el año será despedido por Paz Padilla y Carlos Sobera. "¿Por qué será?", reaccionaba el presentador en tono sarcástico. "¿Mano negra quizás?", bromeaba el humorista.

"Igual tiene que ver con 'Los teloneros'", soltaba entonces Mejide, lo que hizo reaccionar a sus copañeros. Esto se debe a que Miguel Lago y Antonio Castelo estaban al frente de 'Los teloneros', programa de Cuatro que presentaban a diario antes de 'Todo es mentira', junto a Carme Chaparro. Este consistía en un espacio que analizaba la actualidad con un toque de humor y que desapareció de la parrilla de Cuatro hace unas semanas para ser sustituido por 'A simple vista', el nuevo concurso de Paz Padilla.

"¿Perdona?", exclamaba Antonio Castelo, mientras se levantaba de la mesa con Lago en señal de protesta. "Me voy a ir a tu lado", aseguraba Lago, mientras se iba al lado de Castelo para mostrar su apoyo. "Te voy a decir una cosa. Hoy, se ha demostrado que 'Los teloneros' es el programa de este curso que más audiencia ha hecho en su franja y que todos los demás han ido peor", soltaba Castelo, haciendo referencia a los bajos datos de audiencia que ha marcado Paz Padilla al frente de su nuevo programa.









"No, yo ya, a mala leche, ya no vuelvo"



"Y por nosotros volvemos", decía Lago entre risas, señalando que, a pesar de que les echaron de la franja, volvería. En cambio, su compañero no pensaba lo mismo. "No, yo ya, a mala leche, ya no vuelvo", reaccionaba el humorista, visiblemente ofendido con la cadena. "Yo ya no vuelvo", insitía Castelo antes de dar por finalizado el programa.

El pasado 29 de octubre fue el último programa de 'Los teloneros'. El formato de humor presentado por Carme Chaparro, Miguel Lago y Antonio Castelo se estrenó en Cuatro el pasado 13 de septiembre y acaba de concluir su recorrido, ya que sus datos de audiencia no han convencido a Mediaset. En su lugar, la cadena decidió emitir 'A simple vista' con Paz Padilla al frente.

Sin embargo, hace unas semanas, Mediaset comunicó que también retiraría de su programación el concurso de Padilla, ya que no alcanzó los objetivos al marcar una media del 2% de cuota de pantalla. De esta manera, el concurso no logró superar los datos de 'Los teloneros', quienes se despidieron con un 3% de cuota media. Como consecuencia, 'A simple vista' emitirá los programas que ya estaban grabados y, posteriormente, la cadena probará con un nuevo formato para esta franja.