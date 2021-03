La contundente respuesta de una médico a Mamen Mendizábal tras defender la eutanasia: “Yo sí que lo sé”

Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, daba este viernes un curioso corte en directo a la presentadora de 'Más Vale Tarde' a cuenta de la nueva Ley de Eutanasia aprobada en el Congreso. Una entrevista y una respuesta que no hacía sino acrecentar la tensión entre la periodista y la especialista en anestesiología.

“Normalmente, el paciente que te dice “doctora no puedo más, me quiero morir”, te está pidiendo ayuda, no quiere que le mates”, comentaba la doctora González en directo durante la entrevista. “Y te está pidiendo ayuda porque confía en ti. En el momento que sabe que tú, de la misma manera le puedes matar o tratar, esa confianza de viene abajo”, comentaba la doctora en La Sexta después de que el Congreso de los Diputados aprobase por mayoría absoluta la ley de eutanasia esta semana.

Mamen Mendizábal y el lenguaje

Pero hubo un detalle en las palabras de la vicepresidenta del organismo médico que no pareció gustar a la presentadora de Atresmedia, que quiso corregir un detalle en el lenguaje de la invitada: “Una cosa importante, el lenguaje es muy importante doctora, no es lo mismo cuando usted dice “no le puedo ayudar” a “no le puedo matar”. No es lo mismo matar que ayudar a morir”, comentaba

“Usted sabe en qué consiste ayudar a morir”, replicaba la doctora Luisa González. Entonces la entrevista se volvía más personal, al menos para la periodista de La Sexta: “Por desgracia doctora, sé mucho más de la muerte, de ayudar a morir y morir con dignidad, sé mucho más de lo que me habría gustado en la vida”. “Pues entonces como veo que usted sabe que para matar a una persona...”, insistía la vicepresidenta del Colegio de Médicos.

“No, doctora, matar no. Ayudar a morir. No creo que un médico que ponga cuidados paliativos a una persona, que le programe morfina para llevar al final de la muerte a una persona terminal, esté matando”, insistía Mendizábal.

La contundente respuesta de la médico

En ese momento, la doctora González respondía de manera cortante a la polémica: “Me parece que no nos estamos entendiendo, porque no veo la diferencia. Yo sí que sé cuál es la medicación que hay que preparar para que una persona que está viva deje de estar y pase a estar muerta”, comentaba en directo en La Sexta. “Porque las dosis de los fármacos que se usan al final de la vida se pueden llevar a la dosis necesaria. Pero esa dosis se puede poner con dos intenciones: aliviar o matar. Y es lo que los médicos de España no aceptamos”.

“Algunos médicos”, trataba de corregirle Mendizábal. No obstante, la doctora dejaba claro que ese no era el caso: “La grandísima mayoría, y usted lo va a ver en breve Mamen”. “Usted sabrá mucho de medicación pero el lenguaje es mi especialidad”, concluía la periodista.