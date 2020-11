La respuesta de Laura Escanes a una seguidora que le dice que "hable castellano" con su hija

Roma, la hija de Laura EscanesyRisto Mejide, cumplió un año hace unas semanas. Desde el día que nació, la influencer ha ido mostrando en sus redes sociales cómo le cambió la maternidad y cómo ha crecido su pequeña, aunque siempre tapando su rostro para mantener su identidad fueras de las cámaras.

Asimismo, Escanes también ha ido compartiendo algunas experiencias y consejos como madre primeriza en sus redes sociales que puedan servir de ayuda a otros padres que se encuentran en su misma situación. Es por esto por lo que también ha manifestado de qué manera está educando a su hija.

Como es habitual, la mujer de Mejide ha enseñado a sus seguidores algunos de los productos que ha recibido en los últimos días, desde un ramo de flores y ropa para ella hasta juegos y prendas para Roma, lo que ha querido compartir.

Entre las imágenes se podía ver una en la que enseñaba unos libros que ella y su marido han comprado para la bebé. De esta manera, han dejado claro que educan a su hija con libros didácticos, llenos de colores, fotografías y juegos interactivos, una manera de que la pequeña vaya aprendiendo las palabras y algunos conceptos de la vida cotidiana.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de algunos de sus seguidores es que muchos de los libros que utiliza Roma están escritos en catalán. "Nuevas incorporaciones en la biblioteca de Roma", ha comentado Escanes en el vídeo en el que enseña los libros. En las imágenes se podían ver cinco libros: tres en catalán y dos en castellano. Las dudas de su público han surgido cuando han comprobado que la pareja educa a la pequeña en ambos idiomas.

"¡Habla a esa criatura en castellano!"

"¿Por qué los libros de Roma son en catalán?", ha querido saber uno de sus seguidores. "Porque en casa hablamos catalán y castellano. Tenemos libros tanto en catalán como en castellano", le ha respondido la influencer, dejando claro que en su casa conviven las dos lenguas, ya que tanto Mejide como ella nacieron en Barcelona.

Dejando las preguntas a un lado, también han salido muchas críticas hacia la pareja por el idioma que están enseñando a Roma. "A veces también digo 'Good morning'", ha asegurado la modelo tras leer como un usuario la criticaba por saludar en catalán cuando tiene público español que no entiende la lengua.

"¡Habla a esa criatura en castellano joder! Que lo único que hacéis los catalanes con estas cosas es fomentar división civil y conflictos civiles. Y ahora vas y me bloqueas que me estarás dando la razón", le comentaba otro hater por un mensaje. "¿Pero qué dices? jajjaja. No he podido aguantarme la risa al leer este mensaje", le respondía Escanes tras publicar el mensaje en sus historias de Instagram.