La sorprendente respuesta de Jorge Javier a Carmen Lomana tras defenderse de sus burlas por votar al PP

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha salido al paso para responder a Carmen Lomana tras sus palabras en Fin de Semana de COPE. Durante la hora del consultorio que la socialité brinda cada sábado, la ex concursante de 'Supervivientes' se defendía de las burlas de Jorge Javier tras haber asegurado en más de una ocasión que había votado al Partido Popular. Todo ello en unas semanas en las que el programa de Telecinco está más ligado que nunca a la política tras la monumental bronca entre su comunicador estrella y la colaboradora de 'Sábado Deluxe', Belén Esteban.

Un rifirrafe que se avivó unos días después, cuando el presentador de las mañanas de COPE, Carlos Herrera, lanzaba una tentadora oferta a la colaboradora de Telecinco para un radical cambio de las cámaras de televisión a las ondas. Ahora, Vázquez y Esteban se han reconciliado tras su triunfo en el reality 'La Última Cena' pero, la tensión generada entre el presentador y Lomana continúa candente. En esta ocasión Jorge Javier ha sorprendido a todos y respondía alto y claro a la socialité a través de su perfil en su blog de Lecturas.

Vídeo

Lomana se defiende de las burlas de Jorge Javier

Hace dos semanas y a través de los micrófonos del Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana se defendía de las burlas de Jorge Javier. Por medio de una pregunta de un oyente del consultorio, le preguntaban hace dos semanas a la socialité: “¿Qué te parece que Jorge Javier Vázquez se burle de ti en directo en Sálvame por votar al PP?” La colaboradora del programa de Cristina López Schlichting se defendía:

“Yo qué voy a opinar, que está en su línea, es normal. Que diga eso y se ría. Pero fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de 'rojos y maricones'”, replicaba la ex concursante de Telecinco. “Claro, es que hay que tener... Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto, suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz”.

La sorprendente réplica de Jorge Javier Vázquez

Por su parte, el presentador de Telecinco daba una sorprendente réplica a través del blog de Lecturas al desvelar que, según argumenta, él nunca se burló de Lomana por votar al PP y que en realidad están malmentiendo entre ellos. “La política ya es como el fútbol: vas con tu equipo aunque sepas que juega mal. Voy con Iglesias y muchísimo con Yolanda Díaz y con Carmen Lomana, para que veáis qué batiburrillo de cabeza tengo”.

Sobre la pregunta del oyente de COPE, Jorge Javier explica: “Le dicen a Carmen que me he reído de ella porque vota al PP y ella me contesta en un consultorio que tiene en un programa de radio. La contestación no la quiero escuchar por si las moscas, pero le pongo un mensaje para que no se deje malmeter”.

“No solo no me río de ella, sino que considero necesario y fundamental que exista gente como Lomana. Gente que entre, salga, gaste, compre, valore el entramado empresarial que hay detrás de una falda y que mueva el dinero”, un alegato en defensa de Lomana que ha debido dejar a más de uno en fuera de juego.