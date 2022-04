Un reputado inmunólogo habla claro sobre la nueva variante XE y sus diferencias con ómicron: "Bajo vigilancia"

El levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores (salvo excepciones), hace que España haya dado un paso más para convertir la covid-19 en una enfermedad estacional tal y como ocurre con la gripe.

Dos años después hemos aprendido, aparentemente, a convivir con el virus pero siempre estamos con la mirada puesta en las nuevas variantes, que ya han demostrado que pueden alterar de nuevo el sistema sanitario. Tras superar la sexta ola, en la que la variante ómicron ha sido la gran protagonista, preocupa a todos los expertos la nueva variante XE del coronavirus.

Se descubrió por primera vez el 19 de enero en Reino Unido y ya se ha detectado en varios países del globo como Japón, Brasil, India e incluso España. Aquí en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha notificado ya los primeros casos de esta nueva mutación del virus, pero la realidad es que su impacto no es aún relevante. En cualquier caso, la llegada de esta variante genera de nuevo muchas preguntas: ¿Es peligrosa? ¿Podría provocar una nueva ola en nuestro país? ¿Qué la diferencian de ómicron?





"No se la ha incluido en sus listas de variantes de interés"

El doctor Fernando González Candelas, miembro de la Unidad Mixta de Infección y Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, ha asegurado en Informativos Telecinco que, de momento "ninguno de los organismos internacionales que se encargan de la vigilancia global de la covid-19 la ha incluido en sus listas de variantes de interés". En este sentido, ha matizado que tanto la OMS como el ECDC "la consideran como una más de las subvariantes de ómicron que están bajo vigilancia en todo el mundo".

El experto ha remarcado, además, que "dadas las características de ómicron, en la que hay dos linajes principales que se han distribuido ampliamente causando coinfecciones y reinfecciones, es normal que se detecten nuevos recombinantes". Además, ha asegurado que el posible aumento de casos podría deberse a "los mayores contactos y menor control en las festividades de hace un par de semanas".





Por otro lado, el vocal de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Óscar de la Calle, no cree que esta nueva variante sea alarmante pero sí es más transmisible: "No es peligrosa, no es preocupante, pero los estudios in vitro demuestran que es un 15% más infecciosa que la BA.2". Además, ha detallado que "a nivel poblacional, vemos que cuando surge una variante infecciosa, desplaza a la anterior".

De hecho, de la Calle ha querido recordar que "pese a haber tenido ómicron y ómicron silenciosa, te puedes contagiar con XE". Si bien es cierto que se trata de una posibilidad "muy improbable", no niega que "pueda ocurrir".