Las consecuencias para Bertín Osborne por su entrevista a Juan y Medio en 'El show de Bertín'

Bertín Osborne tuvo la oportunidad la pasada semana de entrevistar a Juan y Medio, uno de los presentadores de televisión más conocidos de nuestro país y compañero suyo en Canal Sur. Durante su charla, ambos pudieron conversar sobre algunos de los momentos más importantes de sus carreras y también explicar algún consejo que pocos conocían hasta la fecha.

La entrevista tuvo lugar en 'El show de Bertín', el programa que se emite cada miércoles en Canal Sur. En este sentido, Bertín Osborne comenzó este proyecto a comienzos de la temporada para realizar una serie de encuentros con importantes personalidades de nuestra sociedad, siempre con el toque que caracteriza a Bertín Osborne y que es conocido por todos por sus entrevistas en 'Mi casa es la tuya'.

La charla más esperada entre Juan y Medio y Bertín Osborne

En esta ocasión ha sido el turno de Juan y Medio, con el que protagonizó una entrañable charla 'entre amigos'. Durante los minutos que duró el encuentro, ambos presentadores tuvieron la oportunidad de charlar, analizar y también reflexionar sobre el pasado, el presente y también el futuro de ambos, todo con ese punto de broma que siempre ha caracterizado, también, a Juan y Medio.

Incluso hablaron de problemas médicos, llegando a conocer el motivo por el Bertín Osborne no ha querido pasar por el quirófano para operarse de la vista: "Pues yo fui a operarme y no puedo, macho. Yo tengo que ponerme gafas para leer porque no veo tres en un burro", revelaba el cantante.

También Juan y Medio explico algunos secretos suyos, como que necesita una alza en uno de sus zapatos, ya que sufre una cojera como consecuencia de una lesión que se hizo mientras patinaba. "Estaba dando clase y me caí parado. Me partí el fémur y se produjo una hemorragia interna. Vi la muerte, pero sin desesperación", desveló.

La repercusión de la entrevista de Bertín Osborne a Juan y Medio

Estos fueron algunos de los momentos más destacados de una entrevista que desde el momento en el que se anunció se demostró que hacia mucha ilusión a todos los espectadores del programa, que no dudaron en usar las redes sociales para dar su opinión. El interés que despertó el encuentro entre Juan y Medio y Bertín Osborne se pudo apreciar en la audiencia que generó la entrevista, que consiguió el segundo mejor dato histórico de audiencia, conquistando al 12.3% de cuota, 305.000 espectadores y 36.6% de fidelidad. Además, el espacio presentado por Bertín Osborne consiguió superar a la media registrada por Canal Sur el pasado miércoles en un 33,6%.

