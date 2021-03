Bertín Osborne desvela a Juan y Medio en directo el motivo por el que no puede operarse: “Tengo una cosa”

El presentador de Canal Sur, Juan y Medio, conseguía arrancarle esta semana a su compañero en la cadena andaluza, Bertín Osborne, cuál es el motivo oculto por el que no puede pasar por quirófano. Concretamente, el cantante de rancheras, recientemente en primera línea de la prensa del corazón por su ruptura con Fabiola Martínez, explicaba que tiene una condición médica que le afecta al ojo y que, según le han explicado los médicos a los que ha consultado, le imposibilita para poder someterse a cirugía.

Un momento que ocurría esta semana durante una nueva edición del programa 'El Show de Bertín' en la cadena pública de Andalucía. Un formato de entrevistas en el que el cantante charla con varios de sus amigos en un formato 'late night'. Esta semana le tocaba el turno al presentador de las tardes de Canal Sur y celestina de personas mayores en los últimos años. “¿En diez años como te ves?”, le preguntaba Osborne a Juan y Medio que comenzaba a bromear sobre cómo perderá agudeza en la vista con el paso de los años.

“Borroso, porque seguro que tendré que llevar gafas de cerca, y de las otras ya tengo problemas” comentaba el comunicador almeriense, que este año cumple ya 59 años tras una dilatada carrera en la televisión. “Tu te habrás operado, ¿no?” preguntaba Bertín Osborne. Algo que negaba Y Medio: “Puede parecerlo, pero no, me puse papada, pero no me he operado”.

El motivo por el que Bertín no se opera

En un momento de bromas y chistes sobre la agudeza visual de ambos, que ya rozan los 60 años, Bertín confesaba en su propio programa que había tratado de operarse de la vista para no tener que usar gafas: “Pues yo fui a operarme y no puedo, macho. Yo tengo que ponerme gafas para leer porque no veo tres en un burro”, revelaba el cantante. “¿No te dejan operarte?”, se mostraba extrañado el presentador de Canal Sur.

“No, porque tengo una cosa en la córnea por lo visto, unas células de no sé qué leches y no me pueden operar”, explicaba Bertín. Ante la confesión, entre bromas, Juan Y Medio le recriminaba lo “especialito” que era: Tú es que siempre has sido muy especialito para las cosas de las córneas. Joder macho, qué delicado es, la leche. Todo el mundo se opera menos Bertín Osborne, que como tiene los ojos azules y canta... Tío, opérate”, comentaban entre risas.

El defecto físico que esconde Juan y Medio

Pero el propio Juan y Medio esconde un defecto al público, al igual que Bertín, como él mismo asegura, no ve “tres en un burro”. Y es que el presentador andaluz necesita utilizar alzas por dentro de sus zapatos. Esto se debe a que sufre una cojera como consecuencia de una complicada lesión, la que se hizo mientras patinaba. "Estaba dando clase y me caí parado. Me partí el fémur y se produjo una hemorragia interna. Vi la muerte, pero sin desesperación", desveló.

Por ello, después de la operación fue cuando se quedó cojo, por lo que necesita alzas para que no se note demasiado en pantalla. Un defecto que ha conseguido esconder a simple vista durante toda su carrera al frente a la cámara.