Juan y Medio y su pasado en Canal Sur: una dura sanción y el defecto físico que siempre ha escondido

Juan y Medio es uno de los rostros más populares y queridos de la televisión. Principalmente conocido por su presentación en 'Punto y Medio', 'Menuda noche' o 'La tarde aquí y ahora', se ha convertido en la imagen de Canal Sur y de la 'Gala Inocente, Inocente', dado que lleva poniéndose al frente de esta desde 1997, gracias a que fue contratado en 1992 como gancho, pero su naturalidad gustó tanto que le pusieron a presentar años después.

No obstante, también dio su gran salto a la televisión nacional al ponerse al frente de varios programas de Antena 3: 'El precio justo', '1 contra 100', 'Paranoia Semanal', 'Diario y Medio', 'Aeropuertos: Hello, Goodbye', 'Pánico en el plató' o 'El amor está en el aire'. Además de su paso por Telecinco con su participación en 'Vaya nochecita', 'Aquí no hay quien duerma', 'Más madera' o '2 mil canciones'.

A pesar de llevar más de 20 años viéndole en la pequeña pantalla, el presentador siempre ha mantenido su vida privada al margen, por lo que apenas se conoce nada de su vida personal. El dato más conocido del comunicador es que nació en Lúcar (Almería) en diciembre de 1962, pero hay más información sobre él que resulta desconocida para sus seguidores.

Formación y primer trabajo

Juan y Medio comenzó sus estudios en el colegio La Salle de Burgos, los que continuó en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), donde se licenció en Sociología y Derecho. Por este motivo, antes de conocer su pasión por la comunicación, estuvo unos años ejerciendo la abogacía.

Asimismo, comenzó en el mundo del espectáculo gracias a Hombres G. Justo cuando la banda iba a comenzar su gira, conocieron al presentador y le contrataron para ser su guardaespaldas: "Era novio de la hermana del batería y me animaron a irme con ellos de guardaespaldas". Con el paso del tiempo, terminó ejerciendo más funciones en el grupo y comenzó a encargarse de la contabilidad y las contrataciones. Gracias a ello, también trabajó un temporada para Luz Casal, hasta que logró dar el salto a la televisión.

Juan y Medio con Hombres G (RTVE)

Su nombre real

De la misma manera, durante muchos años, todos creíamos que Juan y Medio era su nombre real o que su verdadero apellido era "Imedio", no obstante, se trata solo de un nombre artístico, dado que su nombre completo es Juan José Bautista Martín.

Comenzaron a referirse a él como tal cuando solo era un niño. La madre de uno de sus amigos le puso el apodo cuando le dijo lo siguiente: "¡Qué barbaridad!, ¡qué grande eres!, quítate de en medio que en vez de Juan pareces Juan y medio", lo que viene de lo alto que es, ya que mide más de 1,90 metros, lo que le facilitó jugar al baloncesto en su juventud.

Juan y Medio (RTVE)

Su estrecha relación con Bertín Osborne

Ambos comunicadores tienen una muy buena relación, la que han ido forjando al ser compañeros de profesión y porque vivieron juntos durante varios años cuando eran jóvenes. Además, comparten muchas aficiones como el campo o montar a caballo.

Sin embargo, lo más llamativo de su amistad es la manera en la que se conocieron. Hace más de veinte años, Osborne tuvo un percance con el coche y llamó a su compañía de seguros. De parte de estos, apareció Juan y Medio para arreglarle el pinchazo de las ruedas de su vehículo.

Juan y Medio y Bertín Osborne (RTVE)

La admiración por sus padres

A pesar de que falleció hace años, el comunicador siempre piensa en su padre con mucho cariño. Lo que provoca que le tenga siempre presente es lo mucho que se parecen: "Tanto que a veces me veo en la tele y veo a mi padre, no a mí".

Sin embargo, el recuerdo que no puede olvidar es cuando casi tienen una accidente por su culpa, lo que recuerda entre risas a pesar del susto. Una noche de vuelta de la feria de Sevilla, un Juan adolescente cogió el coche por primera vez con el permiso de su padre y, al estar cansado, detuvo el coche. Cuando quiso arrancar y volver a casa, el vehículo no arrancaba y vieron como unos guardia civiles con escopetas se acercaban a ellos mientras les gritaban que se marcharan, dado que se encontraban en el penal de Ocaña. "Mi padre me llamó imbécil una vez por cada kilómetro de vuelta", contó.

También siente una gran admiración por su madre. Con seis hijos, estudió farmacia y tres años de medicina: "De tomarle las lecciones a mi padre, se presentaba a los exámenes y ella aprobaba y mi padre no".

Juan y Medio y su familia (RTVE)

Vida sentimental

Aunque pasaron un mal rato, fue una de las tantas veces que su padre le dio una lección. "Lo que un hombre hace, un caballero no lo cuenta", le decía su padre cuando comenzó a relacionarse con mujeres. Un consejo que pareció tomarse muy en serio, ya que, a pesar de ser reconocido como un conquistador, nunca se ha sabido mucho sobre su vida sentimental. De ente sus parejas más conocidas, solo se sabe que mantuvo una relación con Lolita durante el año 1999.

Han pasado los años y Juan y Medio sigue soltero, sin descendencia y viviendo en casa de su madre, como sus cinco hermanos. "Les he dicho que toca que se emancipen... Somos seis hermanos, todos solteros, ninguno se ha casado y ninguno ha tenido hijos. Nos sentamos a comer como hace años", confesó.

Juan y Medio y sus hermanos (RTVE)

Su mayor frustración

A pesar de adorar a los niños, lo que ha demostrado con su sobrino y en su programa de Canal Sur, no ha tenido hijos, lo que "no descarta": "Me haría el hombre más feliz del mundo.En cualquier momento os doy el susto. No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios", explicó el presentador para una entrevista de 'Diez Minutos'.

"A nivel funcional somos un desastre porque tampoco hemos tenido parejas de vivir en la misma casa y eso es porque nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo, cuando me siento a la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia", confesó, refiriéndose a que sus hermanos se encuentran en su misma situación.

Juan y Medio y su sobrino (RTVE)

Oculta un defecto físico

Al igual que su vida privada, otro detalle de su vida que la gente desconoce es que necesita utilizar alzas por dentro de sus zapatos. Esto se debe a que sufre una cojera como consecuencia de una complicada lesión, la que se hizo mientras patinaba. "Estaba dando clase y me caí parado. Me partí el fémur y se produjo una hemorragia interna. Vi la muerte, pero sin desesperación", desveló tras comentar que fue después de la operación cuando se quedó cojo, por lo que necesita alzas para que no se note demasiado en pantalla.

De la misma manera, recientemente, declaró que también padece de vitíligo, una enfermedad crónica de la piel que provoca que salgan manchas blancas por la falta de pigmentación y que no tiene cura. "Tengo vitíligo, ¿y qué?", dice el presentador siempre que sale el tema.

Juan y Medio (Canal Sur)

Su faceta como actor

Gracias a su destacada presencia en la televisión, aunque como presentador, Juan y Medio también ha trabajado como actor. El comunicador ha participado en algunas películas como 'El niño invisible', 'Locos por el cine', 'Suspiros de España y Portugal', 'El día de la bestia', 'Operación Gónada', 'Trileros', 'Ja me maten' o ' Un rey en La Habana'.

Además, también ha hecho monólogos en 'El club de la comedia', ha aparecido en series como 'Malviviendo' y ha formado parte del elenco de obras de teatro como 'Triple salto mortal'.

Juan y Medio en 'Operación Gónada'

Expediente sancionador

En 2017, el presentador recortó la falda de Eva Ruíz Martín, su compañera, durante la emisión de su programa, 'La tarde', lo que desencadenó un bombardeo de críticas contra el televisivo. Como consecuencia de ser acusado de machismo, el consejo de Andalucía le abrió un expediente sancionador, que terminó retirándose.

Una situación que afectó mucho a Juan y Medio: "Me sorprendió, me descolocó la utilización que hicieron de una broma pactada, que saltó cuando ya habían transcurrido varios días hasta que se convirtió en viral. Cualquiera que me conozca, sabe que sería incapaz de molestar a Eva Ruiz, a la que adoro". De igual manera, se creó una comisión en el Parlamento, lo que le impactó mucho: "Me pareció tremendo el juicio al que fui sometido, sin culpa alguna".

¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) September 8, 2017

Ingresos

Además de su larga trayectoria televisiva, sobre todo en Canal Sur, gracias a su extensa carrera entre los focos, pudo crear su propia productora, 'Indaloymedia', por lo que suele cobrar unos 5,4 millones de euros al año. A través de ella, ha producido algunos formatos de Canal Sur, entre los que destacan: 'Menuda noche', '¿Quién quiere venir a Andalucía', 'Madres', 'En compañía' o 'La tarde aquí y ahora'.

En 2018 facturó unos diez millones de euros, ya que, además de en la cadena andaluza, también trabaja con el canal autonómico de Castilla La Mancha en 'En compañía'. Como consecuencia, facturó un 12% más que el año anterior y, sobre todo, depende de canales autonómicos: "El 75% de la cifra de negocio del ejercicio 2018 se corresponde con operaciones comerciales con un operador de televisión pública de ámbito autonómico".

Pero la televisión no es su única fuente de ingresos. El presentador también tiene algo de ganado y su nombre aparecía en una empresa de registro mercantil que ya ha desaparecido: 'Compañía de Amigos y Productores de Ruinas Astronómicas'. Bajo este nombre también tenía un bar que abrió junto a unos amigos, algunos de los miembros de Hombres G, antes de trabajar para ellos.

Juan y Medio (Canal Sur)

