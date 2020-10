La reflexión de Aznar a Bertín Osborne sobre Iglesias que puede marcar el Gobierno de Sánchez

El expresidente del Gobierno en España, el popular José María Aznar, ha sido una de las voces más sonadas durante estos últimos días por unas palabras que él mismo pronunció hace unos años, exactamente tres, en el programa de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

En el programa de aquel entonces, el expresidente del Gobierno compartió unos minutos con el célebre cantante en el que le dio una valoración de todos los líderes políticos que en aquel momentos estaban en primera fila política, como Albert Rivera de Ciudadanos y Pablo Iglesias de Podemos. Sobre este último se detuvieron algo más que cuando hablaron del primero, y lo hicieron para tocar diversos temas que estaban en la actualidad.

Las palabras de Aznar sobre Iglesias

“Conozco por fuera al señor Pablo Iglesias y no me gustan ni sus ideas ni cómo las expresa. Es decir, intentar convertir a España en Venezuela me parece un disparate y voy a decir una cosa bien clara: si este señor en algún momento tuviera responsabilidades de gobierno tú y yo estaríamos como Leopoldo López está hoy en Venezuela. Espero que los españoles se den cuenta que esos principios de populismo y radicalismo no nos conducen a ningún sitio”, le explicó el expresidente popular al célebre cantante, que asimismo es una de las voces que más en contra se han mostrado por el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos.

El expresidente del Gobierno de España José María Aznar. EFE/ Esteban Biba/ArchivoEsteban Biba

Tres años más tardes, y en plena oleada de la covid-19 que ha llevado al país a un nuevo estado de alarma, a algunos internautas no se borran estas palabras. Y no es baladí. Tras una operación secreta coordinada por España, según se ha conocido en las últimas horas, el opositor Leopoldo López ha salido del país y se ha podido reencontrar con su hermana. Lo hace, según ha explicado en un primer comunicado, para liberar al país, un territorio al que ha dicho que volverá pronto.

"Muy feliz de reunirme con mi hijo en Madrid y disfrutar su libertad en compañía de la familia. Gracias a España por su apoyo consecuente a los principios democráticos”, ha puesto el opositor venezolano en redes sociales, donde ya ha compartido una primera imagen con su mujer y sus hijas.

También te puede interesar

Bertín Osborne confiesa el íntimo sentimiento que le provoca Pablo Iglesias

Bertín desvela el motivo de la espantada de Iglesias cuando iba a entrevistarlo: “Se echó para atrás”