El perfil que dibuja Antonio Elorza de Sánchez y los suyos: "Están dispuestos a ir hasta el fondo para que no se produzca un vuelco electoral en su contra"

Antonio Elorza es historiador, ensayista y catedrático de Ciencia Política. Acaba de publicar “Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo”. Pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Al comienzo de su charla con Herrera, ha contado que su libro nace de un ejercicio previo: leerse el famoso manual de resistencia. Dice que, sobre todo, también viene por una experiencia frustrante.

"Vi como funcionaba Sánchez en la pandemia. Al encubrir la realidad con el error que habían cometido con el 8M. Cuando vi que se podemizaba y eso se traducía en algo tan serio como anular una simple investigación que debía ser de absoluta necesidad sobre por qué se había producido la catástrofe con esas manifestaciones masivas, me di cuenta de que aquello era muy serio", explica pormenorizadamente en 'Herrera en COPE'.

Elorza, por otro lado, indica que pese al transcurso del tiempo seguimos igual porque "Sánchez sigue. Como se ha visto con las bombas lapa, ley de amnistía. Cada paso que da Sánchez es más grave. Es despótico". Donde se ha producido un cambio radical, reflexiona Herrera, es en la posición de Sánchez con los poderes del Estado.

El historiador también hace referencia en su libro a este asunto. Con una metáfora con una película italiana.

"lo que dice sánchez a ábalos es el mandato de un jefe de una organización delictiva"

"Lo que nos ha aclarado todo, y falta la prueba, son los mensajes de Ábalos. Lo de la magia está bien y es eficaz. El mensaje político es rígido. Pero no es exacto. Desde fuera, vemos como un grupo de audaces con unos señores de muy limitada capacidad política, este pequeño grupo se aprovecha de la victoria de Sánchez y la crisis del PSOE para imponer un dominio que no es político. Lo que dice Sánchez a Ábalos no es político. Es el mandato de un jefe de una organización delictiva", denuncia en 'Herrera en COPE'.

Y, entonces, la política queda "absolutamente dominada por esta situación. Es lo que le ha pasado el PSOE. El PSOE se ha convertido en una pieza subordinada a un sistema de poder que es muy novedoso y que, desde dentro, implica una destrucción sistemática de la democracia".

Elorza dice que la amnistía rompe el espejo de la nación española. ¿Qué quiere decir con esto?

Dice que "el camino que se está siguiendo es un camino que tiene dos componentes. Para ellos, espléndido. Es un avance permanente en facultades, poderes y anulación del adversario. Sin ningún coste para ellos. Es una conquista a plazos cada vez que Sánchez necesita sus votos".

Y, por otro lado, lo que esto significa es que nos encontramos "en un ambiente donde el que unos pilotos exhiban la bandera española parezca una provocación. Se va diluyendo el sustrato político. Que no es totalitario ni impositivo. En el plano político, se va produciendo un avance que lleve a una situación de tipo confederal". Lo equipara a Yugoslavia. Dice que sirven mientras todo va hacia adelante y no existen graves conflictos. Y, cuando aparece un conflicto, "estalla".

Sobre el papel de la oposición en todo esto, aclara Elorza que no es entusiasta de Feijóo. Pero su creencia es que "un demócrata debe preferir que todas las piezas del sistema funcionen bien".

Es muy difícil "sentarte a jugar una partida de cartas cuando sabes que la banca (el Gobierno) tiene trucadas las piezas. Están dispuestos a ir hasta el fondo para que no se pueda producir un vuelco electoral en su contra. La oposición, por eso, lo tiene muy difícil".

Denuncia la posición militante de El País y cuenta de que (cuando trabajaba allí) le quisieron hacer "una trampita. Me fueron recortando. Me habían dejado fuera de juego y no soy tan tonto como para aceptarlo con una sonria".

