El futuro de David Cantero tras su salida de Informativos Telecinco: "Estoy estudiando varias ofertas"

El 2 de marzo, David Cantero presentaba el que sería su último informativo en Telecinco. La marcha del periodista generó un gran revuelo entre los espectadores y algunas informaciones falsas, como que el periodista había decidido jubilarse.

Este martes, Cantero ha venido a 'Herrera en COPE' para hacer un repaso por su trayectoria, revivir su infancia y hablar de su futuro con Alberto Herrera.

En primer lugar, Cantero ha hablado de la figura de sus padres: "Eran muy particulares, te daban mucha libertad, eran modernos para la época. Mi madre fue azafata un tiempo y lo dejó para cuidarme a mi. Mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando mucho tiempo en la torre de control, era un especialista en el mundo de la aviación".

A los pocos días de su nacimiento, su padre se fue a la guerra al Congo Belga: "Desde allí me mandó un vinilo. Era un mensaje con su voz, contándonos que nos quería muchísimo y nos echaba de menos. De vez en cuando llamaba por teléfono, pero no era frecuente".

David Cantero en Herrera en COPE

Unos primeros años particulares, ya que el primer recuerdo con su progenitor es con cinco o seis años: "Yo le conocí cuando regresó, para mi el primer recuerdo de mi padre lo tengo muy grabado. Recuerdo el día que volvió de África, cuando le abracé, como olía, como eran sus manos, como era su voz".

Además, Cantero ha recordado como su infancia fue un tanto peculiar: "Mi padre tenía otra familia con cuatro hijos. Se enamoró de mi madre y en un desliz, nací yo. Fue un escándalo en casa de mi madre. Mi padre, ante el panorama que se le presentaba, salió huyendo al Congo a la guerra.

Yo me enteré de que tenía hermanos a los 7 u 8 años. Tenía una abuela que no conocía. Las cosas en ese momento eran muy complicadas, había mucho cinismo, no es que yo fuera algo excepcional, había muchos hijos fuera del matrimonio".

su relación con áfrica

Debido a su infancia, su relación con África es muy especial: "Mi padre vivió allí casi seis años, recuerdo que me enviaba muchas postales, una casi todos los días. Era maravilloso recibir esas postales, de las cuales conservo la mayoría. Yo crecí idealizando África".

Y cuando creció, decidió viajar al continente: "Recuerdo la primera vez que pisé África, siendo joven. Estuve visitando zonas donde vivía mi padre. Son muchos países, muchas culturas diferentes".

De hecho, fue reportero gráfico durante años: "Cuando eres reportero vives momentos muy difíciles. En Mozambique había toque de queda, no se podía salir de Maputo. Nosotros nos empeñamos en salir a ver cuál era el panorama.

Estuvimos rodando unas escenas terroríficas, cuando nos íbamos con la emoción de haber conseguido las imágenes, apareció un grupo armado y se liaron a tiros con nosotros que íbamos en un taxi. Es una situación en la que reaccionas, me tiré en la parte de atrás del coche. Cuando eres reportero, lo pasas fatal, pero te gusta vivir estas coas".

Su adiós a telecinco y su futuro laboral

Alberto Herrera ha querido recordar la despedida de su compañera, María Casado. "Le hice caso, estoy disfrutando de la vida como yo se", bromeaba Cantero, al tiempo que recordaba cómo vivió ese momento tan emotivo.

"María se atrevió a hacer eso, yo sabía que algo iba a hacer, pero se dejó llevar y fue un momento difícil delante de la cámara, en directo. Fue una despedida muy emotiva que viví en directo, con mi mujer y mis hijos. Me dejó en shock, me conmocionó mucho".

A día de hoy, asegura que no se ha jubilado, que está "en el mercado" y "estudiando varias ofertas" que tiene sobre la mesa para volver al mundo del periodismo.