El recado de Arturo Pérez-Reverte a Pedro Sánchez en El Hormiguero tras el pacto para la amnistía: "Asesino"

Este miércoles pasó por El Hormiguero el escritor Arturo Pérez-Reverte. Con Pablo Motos, repasó la actualidad del país, además de presentar su nueva novela, 'El Problema Final'. Como atisbó cuando pasó por Herrera en COPE, la España que describe está condenada a actuar dirigida por "estúpidos", son sus palabras. Pero le queda un consuelo, eso afirma, que encuentra en la edad: "Yo ya no lo veré". Terminaba admitiendo que él le educaron "los libros y la guerra". Confesó que tenía "recuerdos atroces y muy educativos, ya que la guerra educa también".

Audio





Por otro lado, también agregó que las generaciones que nos preceden gente, como nuestros abuelos o bisabuelos, fue gente "que vivió guerras y conflictos graves, es mucho más consciente de los peligros y los riesgos de la vida". Eso, a juicio del escritor, "la hace mejor, paradójicamente, más solidaria". Para él, "tiene esa conciencia de nuestra fragilidad". A continuación, Pérez-Reverte quiso hablar sobre la pandemia de Covid-19, sobre la que cree que "no ha servido de nada" y ha lamentado que "se están repitiendo los mismos comportamientos que antes de la pandemia".

"Asesino"

"Yo estoy contra la amnistía, me parece mal", comenzó su alegato, "dicho lo cual, lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez": "O sea, Pedro Sánchez es un personaje fascinante, no lo dudo. Para un novelista y para un observador que tiene mi edad, que ya puedes sentarte a mirar, es fascinante. Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, es un tipo que no repara en nada. Tiene lo que los jugadores de ajedrez buenos. No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso, o ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre, en las venas, a Maquiavelo, tiene a los teóricos de la política del Renacimiento".

Arturo Pérez-Reverte remarca también que "tiene un instinto político extraordinario": "Es el político más valiente, es tenaz, es atrevido, no tiene escrúpulos, ningunos". Es por lo que infiere que es "sin duda, el político más interesante de España y probablemente de Europa", eso sí, aclara que "otra cosa es donde te lleve ello". "Como personaje, hay una cosa muy interesante en él", apunta, "sabe que lo indultaron en las elecciones, lo sabe, sabe que el español lo olvida, que aquí hay muy mala memoria, que el domingo con la cerveza, la caña y la terraza ya se olvidaba".

El recado de Arturo Pérez-Reverte

"Entonces nos ha tomado el pulso muy bien", reflexiona Arturo Pérez-Reverte, "está jugando de una manera extraordinariamente inteligente con todos nosotros". El escritor tiene claro que "todos los políticos son, casi todos, infames, entonces todos son capaces de vender a su madre todos": "Sánchez vendería a su madre, pero no la entrega o entrega la nuestra en vez de la suya y, además, nos convence de que es la suya la que ha entregado. Pero para eso hay que valer. Cree que "no tiene enemigo, o sea, caerá cuando yo no tenga nada que vender": "Cuando yo ya no esté, entonces caerá".

La opinión de @perezreverte sobre Pedro Sánchez y la amnistía #PérezReverteEHpic.twitter.com/y9sNt3qGlA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2023