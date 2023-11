El primer sonido del día de Carlos Herrera: la razón por la que Pedro Sánchez no va a la reunión con Macron

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la razón por la que Pedro Sánchez no va a la reunión con Macron.

"Hamás ha reforzado sus posiciones en el sur de Gaza y ha hecho una especie de ranking del valor de los rehenes que tienen de menos a más por valores estratégicos. ¿Qué es lo primero que está soltando? Mujeres y niños. Después tailandeses. Los está liberando ahora por la influencia de Tailandia porque es el paso de las armas que Corea del Norte cede a Irán que irán luego al Líbano y Hamás. Pero también los hay tailandeses sirven para abultar el número de rehenes liberados sin tener que soltar a gente realmente de más valor para ellos. Luego los ancianos, luego gente que haya por ahí de otra nacionalidad..."



"Lo más difícil de soltar para ellos, porque es lo más preciado, son militares israelíes o ciudadanos norteamericanos. Eso parece evidente. ¿Qué es lo que pasará a lo largo de estos dos próximos días y alguno más si se alarga la tregua? Que Hamás cada vez va a intercambiar más o menos rehenes por más material humanitario y más presos. Mientras tanto, Israel lleva un control de los rehenes que son liberados. La prensa no puede hablar con ellos por varias razones: Primero, por lo afectados que estén. Segundo, porque hay mucha curiosidad por el tratamiento que han recibido estos rehenes".



"Los rehenes que le quedan, y le quedan muchos a Hamás, ya les digo que los van a ir utilizando, le van a ir dando más valor estratégico y muchos de ellos también se los quedan por si de repente se rompe la tregua. A estos los colocan en la azotea de un edificio que vayan a bombardear. Eso está más que claro. En total, se han liberado 69 rehenes cautivos en Gaza, 150 presos palestinos en cárceles israelíes y hoy será otro día de intercambio que ya le iremos contando".



"Para todo esto Pedro Sánchez no puede faltar. Que sería un día sin empezar a hablar de este sujeto. Sigue cosechando éxitos internacionales desde que se ha convertido en el ídolo de Hamás y lo último ha sido que Emmanuel Macron le ha dejado fuera de la reunión de este martes para hablar en el Eliseo con diversos dirigentes europeos sobre el futuro de Europa. En fin, es presidente de turno de la Unión Europea. O es que se le ha pasado a Emmanuel o lo mismo mi Emmanuel no tenía muchas ganas de ver Sánchez, por lo mismo que Sánchez ya va por libre y pasa de todo".



"La Moncloa está diciendo: no, no, no, no, es que Pedro está muy ocupado. O sea, España debe estar en esos foros, más si es la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Ese cuento de que Pedro estaba muy ocupado y ha declinado acudir, que vayan con ese cuento a otro tonto. ¿Por qué no le invitan? ¿Por qué? Porque quién quiere a este tipo después del papelón que ha hecho en Israel".