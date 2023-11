El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez y la España más cohesionada con la ley de amnistía

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y la España más cohesionada con la ley de amnistía.

"Noviembre se va y la verdad a ver si se va con algo de agua, porque ha sido un churrete de mes. Así como el mes de octubre nos dejó algún regalo en forma de lluvia, vamos a ver si esta semana las lluvias, que se esperan en bastantes puntos, palian la sequera que hay en muchos lugares. Hace falta que llueva porque hoy mismo entran en vigor por ejemplo, restricciones de agua en Cataluña, que van a afectar a casi 6 millones de personas, si a eso le sumamos los tres millones y medio de individuos que también viven con restricciones en diversos puntos de Andalucía, nos salen en total, pues eso 9 millones y medio de españoles que ahora mismo están obligados a consumir menos agua".

"En septiembre y octubre, ya les digo, llovió, pero noviembre esencialmente llovió en el norte de la península. Aquí hay dos Españas, claramente, que en el capítulo hidrográfico van a ser muy diferentes. Una España más húmeda que otra y fíjense ustedes a territorios que normalmente lo eran, Cataluña, por ejemplo. Aquí en Cataluña es incluso más pronunciada que aquella tan bestia que sufrieron en 2008, cuando se vieron obligados a llevar agua en barcos a Barcelona desde el Ródano. Andalucía tiene los embalses solamente un puntito más por encima que Cataluña, no llega al 20".

"Si termina este otoño invierno sin que llueva, yo siento mucho darle una mala noticia de lunes, pero el próximo verano puede ser muy, muy comprometido y luego la tensión territorial que va a traer trasvases entre comunidades, que eso nunca es gratuito, pero bueno".

"Vamos a ver en el mundo. La tregua de Gaza que ahí sigue y veremos si Hamás suelta más rehenes. Hasta ahora, está consiguiendo muchos más palestinos, pero bueno, eso ya era normal. Nos lo dijeron el pasado viernes, acuérdense, llegaron a cambiar mil presos palestinos por un soldado israelí. Veremos hoy qué ocurre en la cumbre Euromediterránea en Barcelona, en la que España ha decidido que el asunto sea la guerra de Oriente Próximo, que es un territorio al que saben ustedes viajó este adanista, este zascandil, este individuo, este perverso narcisista, que la verdad siembra el conflicto dónde va".

"Era un país al que el terrorismo le ha provocado más de 1500 muertes. De un golpe soltar un discurso y que te aplaudan los terroristas, hombre, es que algo has hecho mal. Ya que le admiran tanto, pues hombre, podía haber pedido ayer en el acto del trampantojo, en ese mitin de compensación que le organizaron ayer en su partido, podía haber pedido la liberación de los rehenes o algo parecido, pero él prefiere hacerse la ilusión de que es un líder izquierdista que va por libre en el mundo y que es el héroe de algunos. Sí que lo es de los de Hamás, por ejemplo".

"No es que sea ayer unos cuantos autobuses y los más cafeteros se reunieron para en realidad otorgarle un mitin de compensación con banderas de España entregadas en la entrada al público que llegaba en autobuses. Banderas de esas que antes de las elecciones no había ni una. En un trampantojo en el que se escuchaba una canción y la canción era la sintonía del día, este es el resumen de ahora mismo entregada a su líder y un líder encantado de la vida que ha provocado una crisis diplomática con Israel".

¿Por qué crítica lo de Hamás, pero también lo de Israel? Donde te falta algo para ser realmente ecuánime, es irte a donde están los de Hamás y decirles las cosas como se las dijiste a Netanyahu, pero eso no ha pasado. Estamos esperando que el gobierno salga al paso para poner distancia con el comunicado de Hamás. Los terroristas que mataron bebés, violaron mujeres, decapitaron ancianos, se hayan declarado fans de Pedro Sánchez y no ha salido nadie del gobierno a decirle a Hamás: perdonad, pero no queremos vuestro apoyo".

"Alegres progresistas a los que declarar socios preferentes, como Bildu, por ejemplo, con los que negociar los presupuestos de estos 2024, pues a lo mejor pasa como con que empezaron siendo asesinos y acaban siendo compis. Ayer Sánchez y el PSOE decidieron darlo todo y, claro, la justificación de la amnistía tampoco podía faltar. Pedro, tú has venido a nuestras vidas para unirnos más que nunca. Si es que se nota en las calles lo unidos que están los españoles".